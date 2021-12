Encarrilada, però no tancada. El Govern i ERC es troben ja en la fase de definició de serrells del pacte sobre la llei de l’audiovisual. Serrells no menors, tot s’ha de dir. El primer és el percentatge de la producció, que oscil·la entre el 0,7% sobre el 5% de producció pròpia que ofereix el Govern i l’1% que demana la part catalana. L’altre front és l’exigència d’ERC a l’Executiu que s’obligui les multinacionals a incorporar al seu catàleg tota l’obra audiovisual que ja tingui una versió doblada al català. Una cosa que valdria per a les produccions futures. L’exemple paradigmàtic seria la sèrie Breaking Bad, ja emesa per TV-3.

Òbviament, aquesta obligació semblaria mirar al futur, és a dir, que tota sèrie o pel·lícula que es doblés, o subtitulés, al català, ja fos per al circuit de pantalles de cine o per a la seva emissió per TV-3, en cas de ser adquirida per Netflix o HBO hauria de ser incorporada a l’oferta de la plataforma.

Es tracta d’una mesura-àrnica per la impossibilitat de sotmetre les multinacionals al percentatge del 6% del catàleg en llengües cooficials, per tenir la seu fora de les fronteres espanyoles. Una quota que sí que hauran de complir Movistar i Filmin.

En primera instància, quan la vicepresidenta Nadia Calviño va aixecar la llebre i va excloure les empreses situades a l’estranger del compliment de la nova llei, ERC va replicar que era una qüestió interpretativa. Finalment no ha sigut així i l’obertura d’altres vies ha significat el reconeixement tàcit que no es podia dominar, per aquesta via, Amazon Prime, HBO i Netflix, entre altres plataformes.

ERC ha identificat dues grans branques a satisfer en aquesta negociació. D’una banda el consumidor, i l’oferta que se li subministra, i de l’altra, el sector audiovisual. L’obligatorietat d’incorporar el que ja està doblat, de facto, amplia l’oferta per a l’espectador en català per la porta del darrere.

Per a la indústria del cine i la televisió, que dona feina a unes 26.000 persones a Catalunya, aquest percentatge que resultarà de la negociació s’espera amb candeletes i es pot quantificar entre 15 i 20 milions d’euros anuals. I s’hi ha d’afegir la creació d’un fons per subvencionar doblatges . Unes obres que, en la mesura que es vagin fent, engrossiran el catàleg de les multinacionals.

I quan es tancarà l’acord? Queden dues setmanes per negociar i esculpir sobre pedra i amb escalpel els serrells. I per aconseguir que la fidelitat del pacte sobre la producció s’acosti més a l’1% que al 0,7% governamental. Per acabar de compondre l’escena de pressió, ERC reitera una vegada i una altra que ningú doni com a segur el recolzament als PGE al Senat.