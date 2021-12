«Han matat una criatura que no havia fet res a ningú. Detén-lo, demana-li els documents, però no li engeguis un tret, ets policia!», diu Luciano Olivera, l’oncle de l’adolescent que divendres va rebre un tret letal al pit quan va ser interceptat per una patrulla policial a la ciutat balneària de Miramar, uns 470 quilòmetres al sud de la ciutat de Buenos Aires.

El «gallet fàcil» torna, una vegada més, a provocar l’espant a l’Argentina. La violència policial és l’altra cara dels creixents problemes d’inseguretat en un país amb 43% de pobres. Buenos Aires i la seva populosa perifèria, on viuen més de set milions de persones, registren situacions com la de Miramar en una escala cada cop més inquietant. Les xifres oficials impacten. Des que va començar la pandèmia, el març de 2020, fins al passat agost, s’han registrat 531 episodis abusius, la qual cosa representa un increment de les denúncies del 647% respecte a anys precedents.