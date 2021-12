La Comunitat de Madrid no és el paradigma de l’«Espanya Buidada». Més aviat, tot el contrari. Els 844 habitants que té per quilòmetre quadrat ho testifiquen.

El mateix passa a la província de Barcelona que, encara que lleugerament inferior, acumula en aquest mateix espai a 743 ciutadans.

Unes xifres a anys llum de distància dels números presents a Valladolid (64,9), Còrdova (56,75) o Lugo (33,27), per no parlar de Sòria,on per cada quilòmetre quadrat només hi ha 8,6 persones. Tot i això, Madrid i Barcelona estan dins dels plans de la plataforma de l’«Espanya buidada», que estudia presentar-se en ambdós territoris en les pròximes eleccions generals.

«Estem analitzant tots els escenaris que puguin sorgir», explica Antonio Sanz, el coordinador de l’eina que més de 70 associacions de territoris despoblats estan construïnt per arribar a tenir veu a les institucions. A curt termini, tenen la vista posada en Andalusia i Castella i Lleó.

En ambdós territoris es presenten possibles avenços electorals. Però a l’horitzó ja es perfilen els comicis nacionals, programats per a finals del 2023. En aquest context, s’estan plantejant buscar representació a Madrid i Barcelona.

Fonts de Teruel Existe -llavor de l’«Espanya Buidada»- subratllen que estan valorant fer aquest pas després d’observar la bona rebuda que està tenint entre la ciutadania madrilenya.

Sanz recalca que la societat és cada vegada més conscient del descens de la qualitat de vida a les grans ciutats, i busquen «un model de país diferent».