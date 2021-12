Desenes de persones van morir divendres a la nit com a conseqüència de l’impacte de diversos tornados a la regió mig occidental dels Estats Units, on el més afectat va ser l’estat de Kentucky, amb almenys 50 morts, segons va informar ahir el seu governador, Andy Beixejar. Els tornados van afectar diverses zones d’Arkansas, Illinois, Kentucky, Missouri, Mississipí i Tennessee, deixant al seu pas quantiosos danys materials. «Creiem que la nostra xifra de morts d’aquest temporal superarà els 50 residents a Kentucky; probablement acabarà amb 70 o 100 vides perdudes», va dir Beshear en una compareixença davant la premsa.

El president Joe Biden va assegurar que els tornados que han fuetejat regions del sud i el centre dels Estats Units constitueixen una «tragèdia inimaginable». «Perdre un ésser estimat en una tempesta com aquesta és una tragèdia inimaginable. Estem treballant amb els governadors per assegurar que tenen el necessari per a la recerca de supervivents i l’avaluació de danys», va tuitejar Biden.

El Centre de Predicció de Tempestes de la NOAA va confirmar en les últimes hores almenys 24 tornados en cinc estats: Arkansas, Illinois, Kentucky, Missouri i Tennessee, i va pronosticar que les tempestes continuaran a mesura que el sistema es mogui cap a l’est, des del nord de Louisiana fins al sud d’Ohio. Segons les autoritats, l’onada de tornados també hauria provocat morts a Tennessee i Arkansas.

El més «sever» de la història

Beshear va indicar que un tornado va tocar terra i va recórrer prop de 320 quilòmetres, en el que hauria estat el succés d’aquest tipus «més sever de la història de Kentucky». El pitjor va passar a la ciutat de Mayfield, d’uns 10.000 habitants, on un tornado va esfondrar una fàbrica on treballaven en aquell moment més d’un centenar de persones, provocant una xifra «massiva» de víctimes. «Hi havia unes 110 persones en el moment que el tornado va colpejar», va afirmar Beshear. «Creiem que almenys una dotzena de persona hauran mort», va afegir.

El governador, que va declarar l’estat d’emergència i va activar la Guàrdia Nacional i la Policia Estatal de Kentucky davant els grans danys provocats, va indicar que algunes zones han estat tan durament copejades que és «difícilment explicable en paraules». Múltiples tornados, va explicar, van impactar en una dotzena de comtats, però que el més greu es va originar inicialment a Arkansas i va recórrer una distància «mai vista».

Aquest dissabte estaven actives alertes en part d’aquests estats, així com a Geòrgia i Virgínia Occidental, segons el Centre de Predicció de Tempestes del Servei Meteorològic Nacional. Segons el web especialitzat Poweroutage, Tennessee, amb més de 135.000 afectats, i Kentucky, amb 69.501, registraven aquest dissabte el nombre més gran de clients sense servei d’electricitat, encara que les apagades abastaven una vasta zona que incloïa estats veïns com Texas, Michigan i Wisconsin , encara que es desconeix encara si degut també al temporal.

El fort temporal també va provocar, més al nord del país, que molts empleats del gegant del comerç electrònic Amazon quedessin atrapats a l’interior d’un magatzem de la companyia després del col·lapse d’aquest edifici situat a Edwardsville (Illinois),segons les autoritats. locals. El cap de policia d’Edwardsville, Michael Fillback, va descriure ahir com un «desastre total», el que va passar amb ciment i «objectes penjant». Fillback va confirmar que al menys que dues persones van perdre la vida i que desenes van poder-ne sortir sense patir ferides. Organismes d’auxili seguien ahir al lloc, on encara regnava el mal temps, i l’alcalde d’Edwardsville, Art Risavy, va anticipar que les operacions al lloc es mantindran durant els propers dies.

A Tennessee es van registrar dues morts a l’extrem nord-oest de l’estat, segons Dean Flener, portaveu de l’Agència de Gestió d’Emergències de Tennessee, mentre que una tercera persona va morir al comtat d’Obion. I a Arkansas, almenys una persona va morir i diverses més van quedar atrapades en una residència de gent gran quan un tornado va impactar a l’edifici divendres a la nit, van informar mitjans locals. L’alcalde de Monette (Arkansas), Bob Blankenship, va dir a la cadena CNN aquest dissabte que la seva localitat havia patit «molta devastació» i continuava sense servei elèctric. Va indicar que es van reportar dues morts a Monette i una altra en un poble proper.