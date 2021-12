La vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, es va reunir ahir durant 40 minuts amb el papa Francesc, amb qui va conversar sobre canvi climàtic, la pandèmia i la precarietat laboral. Segons va explicar l’executiu, la ministra li va explicar els decrets legislatius que ha tirat endavant Espanya per pal·liar la crisi i el concepte de treball com a agent social que dona dignitat i aporta igualtat, tot i que les fonts del govern van concretar que no s’havia esmentat específicament la reforma laboral.

La pròpia Díaz, que va fer la visita acompanyada del secretari d’Estat d’Ocupació, Joaquín Pérez Rey, es va limitar a assegurar que havia estat una trobada «molt emocionant». «Ha estat una trobada molt emocionant i haig de ser respectuosa i no els podré revelar el contingut de la conversa amb el Sant Pare», va dir als periodistes que esperaven a la plaça de Sant Pere.

La cita va durar 40 minuts, als quals caldria sumar deu minuts més de salutació a l’equip que acompanyava a la vicepresidenta. «Avui m’he reunit amb el @Pontifex_és al Vaticà per dialogar sobre el treball decent, la crisi de la Covid-19 i el futur del planeta. Construir un món més solidari i més just només és possible amb diàleg entre diferents en favor del bé comú. Hi ha esperança», va tuitar poc després Díaz.

Les fonts de l’Executiu van emmarcar la visita com una trobada cordial de la qual estava informat el president del Govern, Pedro Sánchez. A més, la vicepresidenta va preferir no fer comentaris respecte a la polèmica generada després que la secretaria de Comunicació del PP de Madrid titllés de «cimera comunista» la trobada amb el Papa.

En tot cas, fonts governamentals van incidir en què en cap moment es va intentar instrumentalitzar la visita al Vaticà o donar-li visibilitat, si bé van qualificar de «desconcertants» les posicions d’alguns partits en relació a aquesta trobada. Així, van recalcar que durant la cita s’havia emfatitzat la necessitat de promoure treballs que dignifiquin a l’home per construir una societat més justa i fraterna.

Yolanda Díaz no és el primer membre del Govern de coalició al qual rep el papa Francesc. El 24 d’octubre de 2020 ja va mantenir una trobada amb el president de l’Executiu, Pedro Sánchez, que va acudir al Vaticà al costat de la seva dona, Begoña Gómez. A més, un any abans, el 5 d’octubre de 2019, la llavors vicepresidenta del Govern i ministra de Presidència, Relacions amb les Corts i Igualtat en funcions, Carmen Calvo, va intercanviar una salutació «cordial» amb el Papa i amb el secretari d’Estat del Vaticà, Pietro Parolin, durant el Consistori Públic per a la creació de tretze nous cardenals.