Àustria va aixecar ahir el confinament general, però continuarà vigent per als no vacunats o els que no hagin passat la malaltia. Tot i que s’han reduït molt les xifres de contagis, encara hi ha una gran pressió hospitalària, especialment a les UCIs. Les restriccions, així, seguiran vigents per als no vacunats, que, a més, s’enfronten a partir del febrer a multes de fins a 3.600 euros si no s’immunitzen. A partir d’ahir, les persones que no estiguin vacunades només poden sortir de casa per anar a la feina -on hauran de presentar una prova negativa cada dos dies-, fer compres essencials, passejar o exercitar-se. Se’ls prohibeix l’entrada a qualsevol lloc d’esbarjo o botigues no essencials.

A Àustria, on menys del 69% de la població està immunitzada amb la pauta completa, es calcula que hi ha 1,4 milions de persones més grans de 14 anys que encara no s’han vacunat. El Govern va anunciar que les restriccions continuaran vigents per als no vacunats. El confinament general ha ajudat a reduir les infeccions diàries fins a un terç dels màxims de finals de novembre. Dissabte, l’últim dia del confinament general, es van registrar 4.460 positius, una xifra molt inferior als 13.806 del 22 de novembre, quan van començar els tancaments, encara que la situació a les UCI segueix sent complicada. Mentre que a l’inici del confinament hi havia 562 pacients a l’UCI ara n’hi ha 573, encara que amb una tendència clarament decreixent des del màxim de 670 que es va registrar dimarts passat. Amb el confinament han estat tancats bars, restaurants, hotels, espais d’oci com ara teatres i museus i tot el comerç excepte botigues essencials com supermercats, farmàcies i adrogueries. En decaure les mesures a escala nacional, cada regió aplica a partir d’ara restriccions pròpies. Per exemple, Viena manté el tancament de bars i restaurants fins al dia 20, mentre que Vorarlberg -que amb 700,8 d’incidència per 100.000 habitants té la xifra més alta del país- permet des d’ahir les obertures. Als espais gastronòmics i a l’oci només s’hi podrà accedir amb un certificat d’haver estat vacunat o haver superat la malaltia.