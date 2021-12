El temporal al nord d’Espanya ha deixat un panorama trist a Navarra i Aragó. Ahir es va rescatar de les aigües el cos sense vida d’un home de 61 anys a Elizondo Navarra, de manera que el balanç de víctimes mortals per les fortes pluges i les inundacions va pujar a dues. Els rescatistes van localitzar la furgoneta al riu Bidasoa. Divendres, una dona de 49 anys va morir dins del seu cotxe, a la localitat de Sunbilla, situada també a Navarra, a causa de la crescuda de l’Ebre com a conseqüència de les fortes pluges.

La crescuda del riu continua preocupant, creant inundacions i problemes de circulació en determinades àrees. El riu Ebre va arribar a una altura de 4,13 metres al seu pas per la ciutat de Saragossa, amb un cabal de 1.417,52 metres cúbics per segon, segons va recollir el Sistema Automàtic d’Informació Hidrològica (SAIH) de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre.

Al seu pas per Tudela, l’Ebre portava un cabal de 2.675 metres cúbics per segon, amb una alçada de 6,15 metres i tendència ascendent. La ciutat es va despertar negada per l’aigua a causa del desbordament del riu. L’Arga, a l’estació d’aforaments de Funes, va arribar una alçada de 5,21 metres.