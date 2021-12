Els habitants de Nova Caledònia van rebutjar ahir la independència de l’arxipèlag respecte França, en un tercer referèndum marcat per la crida al boicot dels separatistes i que es va tancar amb una caiguda de la participació. Segons els resultats oficials definitius, el 96,49% dels votants es va pronunciar en contra de la independència de l’arxipèlag situat al Pacífic sud, encara que la participació va caure més de 30 punts respecte les dues consultes anteriors, quan havia fregat el 80%.

«França és més bella perquè Nova Caledònia ha decidit quedar-se», va assegurar el president francès, Emmanuel Macron, després de conèixer-se els resultats. En una al·locució solemne des de l’Elisi, Macron va demanar una recepció «respetuosa i humil» del resultat, tenint en compte la profunda divisió a l’arxipèlag.

Les primeres interpretacions apunten que el nivell baix de participació suposa una victòria dels independentistes, que apel·len a no reconèixer el resultat d’aquesta consulta. La seva crida al boicot, motivada per la negativa del Govern francès a endarrerir el referèndum malgrat l’impacte de la covid-19, ha tingut un gran seguiment, sobretot als llocs on els canacs, la població autòctona, és majoritària.

El resultat final s’assembla molt poc a les dues consultes anteriors. El 2018, els lleialistes van obtenir un 56,67% dels sufragis, però el seu avantatge es va reduir dos anys més tard al 53,26%, menys de 10.000 vots de diferència. Aquestes xifres reflecteixen l’avanç de les tesis secessionistes a l’arxipèlag, on controlen dues de les tres províncies en què està dividit el territori, 18 dels 33 municipis, el Govern autònom i el Congrés. Fonts del Ministeri d’Ultramar francès van indicar que el tercer referèndum, que posa fi als acords signats el 1998, no suposa acabar amb el procés polític a l’arxipèlag i van anunciar l’obertura de negociacions entre totes les parts.