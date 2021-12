El balanç de víctimes de l’onada de tornados que ha devastat els Estats Units es va elevar ahir fins als 93 morts -almenys 80 només a l’estat de Kentucky- en mitja dotzena d’estats del centre i del sud del país. Els serveis d’emergència continuen la recerca de supervivents i no descarten que el nombre de víctimes mortals segueixi augmentant. El president dels EUA, Joe Biden, va assegurar que es tracta d’«una de les pitjors sèries de tornados» de la història del país.

«Encara no sabem quantes vides s’han perdut ni l’abast dels danys», va dir Biden a la televisió nacional. Les agències federals de resposta a les catàstrofes van començar a desplegar-se a la zona, va afegir el president, que va prometre que «el govern federal farà tot el que pugui per ajudar».

Kentucky, al centre-est del país, va patir especialment aquest violent fenomen meteorològic, que va afectar sobretot les grans planes nord-americanes, amb columnes negres que van escombrar el terra, il·luminades per llampecs intermitents. «Hi ha pobles que han desaparegut», va explicar el governador d’aquest estat, Andy Beshear, que preveu que la xifra final de víctimes mortals «superi el centenar». Beshear, que la vigília va fer una crida als residents a donar sang per als ferits, va qualificar la sèrie de tornados com «la més mortal» de la història de Kentucky. Les tasques de rescat estan essent especialment difícils per la gran quantitat de runes que s’amunteguen als carrers. «La gent creu que s’ha d’anar porta per porta preguntant a la gent si està bé, però és que no hi ha ni portes», va assegurar.

Mayfield, una ciutat de 10.000 habitants, va estar a l’epicentre del desastre. El cor de la ciutat sembla «un munt de llumins», va explicar l’alcaldessa del municipi, Kathy O’Nan. «Les esglésies del centre han quedat destruïdes, i el palau de justícia, al cor de la localitat, també», va assenyalar O’Nan.