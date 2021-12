«Si no m’han de creure, no sé per què em porten vostès aquí», es va lamentar Mariano Rajoy quan ja portava més d’hora i mitja de preguntes. L’excap de l’executiu va comparèixer ahir al Congrés a la comissió sobre l’operació Kitchen, amb la qual es va espiar l’extresorer del PP Luis Bárcenas per robar-li documents amb informació sobre finançament irregular del partit. Els fets van passar almenys el 2012 i el 2013, segons el jutge Manuel García-Castellón, responsable del cas i que ha proposat jutjar per això l’exministre d’Interior Jorge Fernández Díaz i la seva cúpula policial, lliurant de tota responsabilitat el mateix Rajoy, a qui no va cridar a declarar ni tan sols com a testimoni.

L’expresident va negar qualsevol coneixement sobre la Kitchen, va rebutjar haver-se reunit o comunicat de qualsevol manera amb l’excomissari José Manuel Villarejo (que l’ha assenyalat com a màxim responsable de l’operació il·legal) i també va descartar que al seu partit existís una caixa b. Rajoy va apel·lar en diversos moments a la presumpció d’innocència, que va demanar que es mantingui «fins que la trenqui una resolució ferma». Va cridar l’atenció en concret que defensés la innocència de Fernández Díaz: l’exministre va recórrer al setembre la decisió «precipitada» del jutge de concloure la investigació i va considerar «simplista i fàcil encapsular» les responsabilitats de la Kitchen només al Ministeri d’Interior, insinuant que García-Castellón hauria d’apuntar a dalt de tot del Govern i del PP. En definitiva: el mateix Rajoy. Acompanyat de diputats L’excap de l’executiu va arribar a la sala acompanyat per diversos diputats del PP, entre els quals hi havia la seva exministra Ana Pastor i la portaveu del grup parlamentari, Cuca Gamarra. Els cara a cara van ser gairebé tots aspres, amb especial animadversió mútua en el cas de Felipe Sicilia (PSOE) i Gabriel Rufián (ERC). Sicilia, que va ser el primer a obrir el torn de preguntes, va fer les principals. «Ha parlat alguna vegada amb Villarejo?». «No conec el senyor VIllarejo i ni tan sols em consta haver-lo vist a cap lloc. No em vaig reunir mai amb el senyor Villarejo. No vaig parlar mai amb ell; no em consta que m’hagi enviat cap missatge i mai a la meva vida li he enviat un missatge», va respondre Rajoy. Una altra: «La senyora Cospedal li comunicava a vostè que tenia reunions amb el senyor Villarejo a la seu de Gènova?». La pregunta es refereix a àudios revelats el 2018 en què s’escolta el contingut d’una reunió de Cospedal a la seu del PP amb l’excomissari sobre la informació de finançament irregular que contenia el famós pendrive de Bárcenas i l’exsecretària general pregunta al policia si podria fer «alguna feina puntual» per al partit. Resposta: «No, ella s’ha explicat i el jutge, que havia decidit investigar-la, al final ha decidit no fer-ho». «El senyor Bárcenas ha dit davant del jutge, i en aquesta comissió, que li va donar a vostè al seu despatx uns documents en què es mostrava la liquidació de la caixa b del PP i que vostè va ficar aquests documents en una destructora de papers. Va tenir coneixement d’una caixa b al PP abans que s’iniciés la investigació del cas Gürtel?», se li va preguntar. «Ni jo ni ningú del PP. Ni vaig tenir coneixement ni cap tribunal ho ha dit. El senyor Bárcenas i el senyor Villarejo tenen problemes seriosos als tribunals i es defensen com estimen oportú i convenient i, com que tenen el dret a mentir, diuen el que volen», va assegurar Rajoy. Rufián va llegir l’exposició de motius de la sentència de la primera època de la Gürtel, en què es parla que el PP va mantenir durant anys un entramat comptable paral·lel a l’oficial, i va acusar Rajoy de mentir. L’acusació va enervar l’expresident: «Vostè no pot venir aquí i preguntar-me ‘per què menteix’. Dóna per fet que menteixo i jo no menteixo».