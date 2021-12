La tensió augmenta dins del PP de Madrid. Ahir mateix, Pío García Escudero va remetre una nova carta als presidents locals i de districtes, al portaveu del grup parlamentari a l’Assemblea i al portaveu dels populars a l’Ajuntament de Madrid per suspendre oficialment tots els actes nadalencs que la formació tingués planificats a la comunitat. «Davant els dubtes plantejats per algun company en relació amb la circular de divendres passat», comença la missiva. Es tracta d’un salt qualitatiu important perquè la nota de fa tres dies parlava de «recomanació» i ara la direcció nacional del partit imposa que cap sopar nadalenc es durà a terme.

La segona carta coincideix amb les declaracions d’Isabel Díaz Ayuso ahir al matí en què la presidenta va assegurar que «no hi ha motius per cancel·lar de manera massiva celebracions nadalenques», demanant «deixar d’assenyalar la restauració». Ayuso va arribar a fer referència al partit de futbol que es va celebrar diumenge al Bernabéu reunint 60.000 persones on fins i tot va hi va ser la ministra de Sanitat, i va recordar que al llarg d’aquesta setmana Madrid acollirà altres grans esdeveniments culturals com ara concerts al Wizink Center, on es reuniran més de 15.000 persones.