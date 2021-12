ERC ha anunciat un acord amb el govern espanyol que "garanteix el català" a la llei audiovisual. Fonts dels republicans han informat aquest dimecres del pacte sense concretar encara en què consisteix. L'acord sobre la llei audiovisual implica que ERC es compromet a facilitar l'aprovació dels pressupostos generals de l'Estat de 2022 al Senat "per donar impuls al procés de negociació". Els republicans havien registrat esmenes parcials a la cambra alta com a mesura de pressió a l'executiu espanyol en la negociació de la llei audiovisual.

En els últims dies, els republicans havien admès la impossibilitat, que adduïa el govern espanyol, d'obligar plataformes internacionals com Netflix o HBOMax a reservar un 6% del seu catàleg a llengües cooficials. Aquesta obligació serà només per a plataformes amb seu a l'Estat espanyol, com Filmin o Movistar+. El fet que el text aprovat en primera lectura pel Consell de Ministres no ho imposés a Netflix va fer que ERC amenacés de tombar la norma i a retirar el suport als pressupostos al Senat.

L'acord anunciat aquest dimecres aplana el camí de la llei audiovisual al Congrés i facilita l'aprovació definitiva sense modificacions dels comptes públics de 2022 a la cambra alta, que els votarà la setmana vinent. Com a mesura de pressió, ERC havia presentat esmenes parcials, però amb el pacte, els republicans permetran que els PGE no hagin de tornar a la cambra baixa, una possibilitat que el govern espanyol volia evitar.

En els últims dies, veus del govern espanyol ja havien assegurat que la negociació avançava en la bona direcció i auguraven que es podria tancar un acord "aviat" per desbloquejar-la.