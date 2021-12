El Govern mira La Zarzuela. Que sigui la Casa del Rei la que decideixi com vulgui i en el seu moment si permet la tornada de Joan Carles I i on pretén allotjar-lo. Descarrega en la Prefectura de l’Estat tota la responsabilitat de la decisió. Vol que sigui Felip VI qui prengui la iniciativa. Contrasta amb l’actitud més proactiva de fa un any i mig, quan dia a dia colpejaven l’actualitat informativa els titulars sobre els negocis opacs del monarca emèrit, notícies «pertorbadores», com les va definir Pedro Sánchez, i que van abocar a la seva expatriació a l’agost de 2020 a la Unió dels Emirats Àrabs. Ara el moment és un altre, i l’executiu argumenta que no li correspon opinar. Tampoc després que la Fiscalia suïssa arxivés la investigació sobre el presumpte cobrament de comissions per l’AVE a la Meca.

El Govern pateix cada cop que se li pregunta per aquesta qüestió. És palpable la seva incomoditat. Fonts de La Moncloa van assenyalar que no han rebut cap informació de La Zarzuela sobre el fet que el retorn de l’emèrit sigui imminent o proper. El portaveu oficial de la Corona, per la seva banda, no va voler comentar res de les «especulacions» al voltant de la tornada de Joan Carles I a Espanya.