El tinent fiscal del Tribunal Suprem, Juan Ignacio Campos, ha mort aquest dimecres a Madrid, segons han confirmat a l'ACN fonts de la Fiscalia. Tenia 71 anys i la causa de la mort ha estat una malaltia contra la qual lluitava des de feia diversos anys. Campos encapçalava des de fa més d'un any la investigació per presumpte frau a la hisenda pública contra el rei emèrit Joan Carles de Borbó. Havia estat nomenat tinent fiscal del Suprem el gener d'aquest any, després de 15 anys com a fiscal de l'alt tribunal. Fins aleshores havia estat delegat de delictes econòmics. Havia ingressat a la carrera fiscal el 1978.

La Fiscalia General de l'Estat ha informat que Campos ha mort a primera hora d'aquesta tarda al seu domicili, on es trobava després d'haver acudit al matí al seu lloc de treball a la seu de la Fiscalia. L'entitat lamenta «una gran pèrdua» per a la carrera fiscal, i considera Campos un «exemple de professionalitat, discreció, lleialtat i honestedat». Alhora afirma que el traspassat era «un dels millors penalistes d'aquest país». De tarannà «conciliador i compromès amb el servei públic», Campos deixa un «buit irreemplaçable» a la Fiscalia espanyola i un «llegat inesborrable» per al col·lectiu. Fiscal des del 1978 i membre del Suprem des del 2005, ocupava el número 1 de la carrera fiscal des del gener, quan va ser nomenat tinent fiscal de l'alt tribunal. El primer destí que va tenir va ser l'aleshores Audiència Territorial de Barcelona. El 1982 va passar a formar part de la Fiscalia de Madrid, de la qual el 1990 va ser nomenat tinent fiscal. Fiscal de la Secretaria Tècnica de la Fiscalia General de l'Estat des del 1994, el 1996 es va integrar a la Fiscalia del Tribunal Suprem.