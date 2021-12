El suïcidi és la primera causa de mort no natural a Espanya, on hi ha més suïcidis que morts a les carreteres. Només el 2020, 3.941 persones es van treure la vida, segons dades publicades per l’Institut Nacional d’Estadística. La mort de l’actriu Verónica Forqué als 66 anys després de treure’s la vida al seu domicili de Madrid no només ha sacsejat el món cultural, sinó que ha posat el focus mediàtic en el gran tabú de la salut mental a Espanya: el suïcidi.

En tot cas, en general, els mitjans de comunicació no informen sobre els suïcidis en un pacte acceptat a les redaccions que busca evitar un «efecte imitació», també conegut com a «efecte Werther». Aquest terme encunyat pel sociòleg David Phillips el 1974 fa referència a la novel·la de Goethe Les penes del jove Werther, on el protagonista mor per suïcidi. Segons un estudi de Phillips, el nombre de suïcidis als Estats Units s’incrementava durant el mes posterior en què el New York Times publiqués a portada alguna informació sobre suïcidis. Donats els importants factors de risc, a més de la delicadesa que requereix la cobertura dels suïcidis, només es publiquen notícies relacionades amb el suïcidi quan el tractament de la informació pot tenir un efecte preventiu sobre la conducta suïcida. La teoria de l’«Efecte Papageno» indica que l’exposició a informacions sobre persones que han afrontat crisis de manera positiva i sense comportaments suïcides exerceix un efecte protector. El gran tabú s’ha anat esfondrant en els últims mesos, potser per la magnitud de les xifres, però també per una societat cada cop més preocupada perquè la salut mental tingui la mateixa importància que la física. Les peticions des de diverses plataformes als partits polítics per afrontar aquesta problemàtica s’han incrementat notablement en aquesta darrera legislatura. La proporció de psicòlegs clínics és de 6 per cada 100.000 habitants actuals, davant dels 18 de mitjana a la Unió Europea.