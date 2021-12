El primer ministre britànic, Boris Johnson, va patir ahir la rebel·lió més gran de diputats conservadors des que va assumir el càrrec fa dos anys. La seva autoritat va quedar seriosament compromesa en la votació sobre noves mesures davant de l’avenç de la variant òmicron.

Un total de 98 diputats «tories» van votar contra l’obligatorietat del passaport amb vacunació completa, o alternativament d’un test negatiu, per participar en actes massius o entrar a llocs tancats com les discoteques. La mesura va ser aprovada amb 369 vots a favor i 126 en contra, però va ser necessari el suport dels laboristes perquè la proposta tirés endavant. Els qui van rebutjar la norma consideren que aquesta exigència és antiliberal, «intrusiva», «autoritària», «ineficaç» i en definitiva poc d’acord amb la tradició britànica i l’esperit conservador. L’escala de la rebel·lió, que va superar tot el que s’esperava, era un test per calibrar el deteriorament de l’autoritat de Johnson entre els seus i el nivell de malestar dins del Partit Conservador pels escàndols en què el líder s’ha vist embolicat.

Johnson va intentar frenar a l’últim moment la revolta que s’havia anat forjant en els darrers dies. Una hora abans de la votació es va reunir en persona a porta tancada amb els diputats de l’anomenat Comitè 1922 per intentar posar ordre a les seves files advertint-los que el Govern no tenia una altra opció que actuar, ja que el nombre d’hospitalitzacions pot ser desastrós , atesa l’alta transmissibilitat d’òmicron. Clarament els seus famosos dots de persuasió no van funcionar.

Tests ràpids

El passaport covid, que segons els sondejos compta amb el suport de la majoria dels britànics, era una de les normes sotmeses a votació. L’obligatorietat de portar mascareta a la majoria de llocs tancats, excepte als bars i restaurants, va tirar endavant sense problemes, igual que la substitució de l’aïllament per tests ràpids diaris durant set dies per als que han entrat en contacte amb algú contagiat d’òmicron. Tot i això hi va haver gran oposició a la vacunació obligatòria per a tot el personal de la sanitat pública (NHS) i treballadors socials a Anglaterra. Els sindicats havien demanat als diputats laboristes votar-hi en contra. El resultat va ser de 385 a favor davant de 100 vots en contra.

El pitjor de l’onada d’òmicron encara ha d’arribar i el problema per a Johnson és que d’aquí a pocs dies o setmanes pot haver d’adoptar restriccions encara més dràstiques i més difícils de pair pels seus diputats clarament enfrontats a la seva estratègia contra la pandèmia. L’única sortida és tornar a confiar en l’oposició laborista. El nombre de contagis al Regne Unit ha arribat en les últimes 24 hores un altre rècord amb 59.610 nous casos, un increment del 12,1% en 7 dies.