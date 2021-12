La variant òmicron segueix avançant amb celeritat a Europa i podria convertir-se en la dominant al continent europeu en els dos primers mesos del 2022. «Tenim indicis que hi ha transmissió comunitària als països de la Unió Europea i l’Espai Econòmic Europeu i és imminent, segons els models de predicció, un increment ràpid dels casos d’òmicron», va alertar ahir la directora del Centre Europeu per al Control i Prevenció de Malalties (ECDC), Andrea Ammon, durant la presentació de l’última anàlisi de riscos. Segons aquest informe, la probabilitat d’una propagació més gran del virus «és molt alta», també que causi hospitalitzacions i morts addicionals, fet pel qual és necessari que els governs segueixin trepitjant l’accelerador de la vacunació i que adoptin mesures contundents per reduir la transmissió.

«En la situació actual, la vacunació per ella sola no ens permetrà prevenir l’impacte de la variant òmicron perquè no tindrem temps d’afrontar les bretxes de vacunació que encara existeixen», així que «és urgent que es prenguin mesures enèrgiques per reduir la transmissió i alleujar la pesada càrrega sobre els sistemes de salut i protegir els més vulnerables en els propers mesos», va advertir. A les portes del període nadalenc, això vol dir evitar grans reunions públiques o privades, fomentar l’ús de la mascareta, el rentat de mans, la ventilació adequada dels espais tancats, reduir els contactes en entorns socials o laborals, impulsar el teletreball, reforçar la precaució durant els viatges, augmentar les proves de detecció i fer un rastreig dels contactes.

Ressorgiment fort

Si no s’apliquen aquest tipus de recomanacions «els Estats membres s’enfronten a un fort ressorgiment dels casos», va avisar Ammon. «Ara que s’acosten les festes, necessitem la solidaritat més que mai», va afegir. I és que, fins i tot si la gravetat de la malaltia causada per aquesta variant és igual o inferior a la que provoca la delta, l’augment de la transmissibilitat i el consegüent creixement exponencial dels casos superaran ràpidament qualsevol benefici d’una gravetat potencialment reduïda, sostenen els experts de l’ECDC, que incideixen en la importància de fer una bona traçabilitat i la seqüenciació del genoma.

L’anàlisi també sosté que, malgrat la incertesa que envolta l’efectivitat contra la variant dels sèrums autoritzats a la Unió Europea, la vacunació continua sent un element decisiu per reduir l’impacte d’òmicron i fer front a la circulació de delta. En aquest sentit, és urgent continuar amb els esforços per augmentar l’acceptació de la vacunació completa en individus que actualment no estan vacunats o que només ho estan parcialment. Segons l’ECDC, les dosis de reforç augmentaran la protecció contra els casos greus de la variant delta, mentre que les avaluacions preliminars suggereixen que el reforç podria també augmentar la protecció contra l’òmicron. «S’espera que l’impacte en la població sigui més gran si s’administra una dosi de reforç a la major part de la població adulta i si aquesta dosi de reforç s’administra com més aviat millor, encara que no abans de tres mesos després de completar el curs de vacunació complet».