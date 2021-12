esgotament del volcà. La manca d’activitat volcànica des de dilluns a la nit, verificada tant a les pautes observables com en els mesuraments als sistemes de vigilància, corroboren l’esgotament del volcà de La Palma, però els científics han establert un termini de deu dies sense incidències per donar per finalitzada l’erupció. El fet que finalitzi l’erupció no vol dir que hagi acabat l’emergència, i l’accés a les zones properes a les colades i el retorn dels evacuats a casa requereix un «període de seguretat».