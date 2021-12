França prohibeix els viatges no essencials des del Regne Unit per la «ràpida propagació de la variant òmicron». El govern francès ha anunciat aquest dijous que no permetrà l'entrada als viatgers provinents del Regne Unit encara que estiguin vacunats, si no justifiquen que és per motius «essencials». Això no s'aplicarà als ciutadans de la UE, però s'hauran de fer un test de covid-19 i fer quarantena d'almenys 48 hores si donen negatiu. El responsable de transport del govern britànic, Grant Shapps, ha assegurat que els transportistes quedaran exempts d'aquestes restriccions. «En paraules del mateix govern del Regne Unit, el Regne Unit s'enfrontarà a una 'onada' vinculada a la variant òmicron en els pròxims dies», diu el comunicat del govern francès.