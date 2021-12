El tinent fiscal del Tribunal Suprem, Juan Ignacio Campos, que estava al capdavant de l’equip de fiscals que s’ocupen de la investigació al rei emèrit, va morir ahir després d’anar al matí al despatx a la Fiscalia General de l’Estat a treballar amb normalitat.

Campos, que va ser nomenat número dos de la Fiscalia fa només un any, va assumir amb el lloc de treball la coordinació de les diligències obertes a Joan Carles I, iniciades per Anticorrupció i que es van remetre a l’alt tribunal per complir amb la condició d’aforat davant la Sala Segona de la qual gaudeix.

El previst era que Campos signés amb el fiscal en cap Anticorrupció, Alejandro Luzón, el decret d’arxiu que es preveu per a les diligències una vegada es rebi la documentació sol·licitada a Suïssa. Aquest treball conjunt evitarà que el desenvolupament de les indagacions es vegi alterat amb la mort de Campos.