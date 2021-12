El debat al Congrés sol ser tens. Almenys, en els darrers temps. Els retrets, desqualificacions i crítiques poc constructives queden registrades cada dimecres al diari de sessions. Però aquesta vegada, la crispació viscuda a la cambra baixa va esdevenir una discussió grollera. Pablo Casado va carregar amb duresa -i amb paraulota inclosa- contra Pedro Sánchez. El líder del PP va esgrimir la gestió del coronavirus, la crisi econòmica, l’ús del Falcon..., però, sobretot, el cas de la família de Canet de Mar que va exigir als tribunals -i va guanyar- que el seu fill rebi el 25% de les classes en castellà. El president del Partit Popular va acusar el Govern d’«abandonar» el menor. «No polititzarem mai ni la llengua ni l’educació», va ser la resposta de Sánchez.

«Què cony ha de passar a Espanya perquè vostè assumeixi alguna responsabilitat?», li va deixar anar Casado a Sánchez, minuts després de les nou del matí, aixecant els aplaudiments de la seva bancada i generant sorpresa fins i tot en els més acostumats a la picabaralla parlamentària. Els insults són freqüents a la cambra baixa; les paraulotes no tant. Els assessors del PP es van afanyar a aclarir que Casado va voler parafrasejar Sánchez quan el 2015, com a cap de l’oposició davant del PP, va deixar anar una frase semblant contra Rajoy per unes inundacions.

Paraulotes a part, el líder popular va reclamar una vegada més l’aplicació del 155. Això o obligar la Generalitat a complir la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que avala la petició de la família de Canet de Mar. «Si no ho fa vostè, els denunciarem per desobediència, però és que si fa els ulls grossos pels seus vots, el que estaria cometent un delicte de prevaricació és vostè», va advertir. Inés Arrimadas va intentar seguir el ritme a Casado i va acusar el Govern d’«ajupir el cap, que és sempre el que fan davant el separatisme».