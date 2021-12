El ministre més absent de tots, el que mai no va tenir un especial protagonisme polític, Manuel Castells, titular d’Universitats, abandona el Govern de coalició. Marxa per «raons personals», pel seu estat de salut, per «prescripció mèdica», i el seu relleu ja està clar: serà Joan Subirats, catedràtic de Ciència Política, exregidor de l’Ajuntament de Barcelona i exnúmero dos de l’alcaldessa a l’executiu municipal.

Castells, de 79 anys, deixa el bipartit quan estan a punt de complir-se dos anys de la seva formació, tal com va avançar ahir elDiario.es. Va entrar al Govern dins de la quota de cinc ministres de la qual disposava Unides Podem. En l’acord que van establir al grup confederal, cadascuna de les formacions que el configuren va rebre el seu lloc al Consell de Ministres. Concretament, el sociòleg català va ser proposat per En Comú Podem, l’espai liderat per Colau. Així, el nom de Subirats suposa mantenir aquesta quota. És el segon relleu que pateixen els morats des de començament de legislatura. Al març es va produir la sortida del vicepresident segon, Pablo Iglesias, que va ser solucionada per l’ascens de Yolanda Díaz i l’entrada de Ione Belarra. Ara és el moment de la baula més feble, la de Castells, pel seu gairebé nul perfil polític.

«Castells ha decidit deixar el càrrec. Ha estat una decisió reposada -explicaven fonts del seu departament- que ha pres per motius de salut i prescripció mèdica i en estreta col·laboració amb la seva família i que ja li va comunicar al president del Govern, Pedro Sánchez, i a la vicepresidenta Yolanda Díaz fa uns dies». Per part seva, el cap de l’executiu va mantenir «informat puntualment» el rei Felip VI de la dimissió de Castells, segons van assegurar fonts oficials de La Zarzuela. Sánchez, a més, farà avui al matí una declaració institucional a la Moncloa. No s’espera que comuniqui més substitucions al seu executiu. És, doncs, un relleu quirúrgic i limitat.

És, tot i això, el quart canvi que s’opera dins de la coalició. Abans que Iglesias se’n va anar Salvador Illa de Sanitat per liderar la candidatura del PSC a les autonòmiques del 14-F, fet que va suposar el traspàs de la seva cartera a Carolina Darias i l’entrada al gabinet del fins ara líder del partit germà, Miquel Iceta. Al juliol, Pedro Sánchez va portar a terme la gran reordenació del seu executiu. Encara que tenia bona relació amb els seus companys del Consell de Ministres, el cert és que el paper polític de Castells era molt escàs.