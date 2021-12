El govern dels Països Baixos ha decretat aquest dissabte a la tarda el confinament de la població amb l'objectiu d'aturar l'escalada de contagis de coronavirus amb la variant òmicron. Ho ha anunciat en una roda de premsa el primer ministre, Mark Rutte, acompanyat del ministre de Salut, Benestar i Esport, Hugo de Jonge. Les mesures decretades per l'executiu neerlandès inclouen el tancament de cinemes, museus, teatres i sales de concert i també la restauració, que només podrà servir menjar per emportar o bé en exteriors. El tancament afecta també els gimnasos, fires nadalenques i esdeveniments i fixa en 100 el màxim d'assistents als funerals. Les competicions esportives oficials esquiven la restricció.

Per als dies festius com la vigília de Nadal, el dia de Nadal, Sant Esteve i Cap d'Any, el govern ha establert un límit de quatre persones de més de 13 anys per als grups que es reuneixin al carrer. El nombre es reduirà a dos majors de 13 anys la resta de dies. A més, es recomana evitar aglomeracions, mantenir una distància d'1,5 metres amb la resta de persones i no rebre més de dues visites al dia a casa.

El tancament de negocis implica que abaixin la persiana totes les botigues no essencials, que sí que podran tenir servei de recollida i entrega, i els supermercats i drogueries hauran de tancar a les 20.00 hores. Això no afecta les gasolineres, farmàcies, biblioteques, autoescoles, notaris i bufets d'advocats.