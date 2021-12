Espanya ha tornat a entrar en risc molt alt per contagis de coronavirus, el màxim indicador del semàfor covid, després d’augmentar ahir la incidència en 38 punts i assolir els 511 casos per cada 100.000 habitants, amb un rècord diari de positius notificats (33.359) en ple avenç de la variant òmicron en alguns territoris. Tot això, a una setmana del Nadal.

L’últim cop que Espanya va entrar en risc màxim per contagis va ser a principis de juliol, en plena pujada de la cinquena onada amb l’antic semàfor covid, que establia aquest límit en creuar els 250 casos. Segons les dades de Sanitat, en aquest context d’augment de la transmissió a tot Espanya, són 12 els territoris que estan en risc molt alt: Navarra (1.359), el País Basc (1.038), Aragó (843), Castella i Lleó (703) ), Astúries (657), Melilla (619), Ceuta (699), La Rioja (698), Balears (592), Comunitat Valenciana (563), Galícia (511) i Múrcia (538).

Es van certificar 41 morts (davant les 48 ahir), amb un total de 327 la darrera setmana. Igual que en dies anteriors, l’ocupació de les unitats de cures intensives amb prou feines va variar en l’última jornada, del 13,9% al 14%, però amb diferències marcades per comunitats.

En alguns territoris amb més ocupació a UCI, la pressió va baixar unes dècimes, però es mantenen en risc molt alt (del 15% al ​​25%): Catalunya (24,7%), País Basc (22,5%), Navarra (19,4%), Castella i Lleó (18,7%) o el País Valencià (17,7%). Per sobre del 15% també hi ha La Rioja (18,8%), Aragó (16,8%) o el País Valencià (17,7%). Per contra, Extremadura (4,1%), Andalusia (5,7%) i Ceuta (5,8%) són les que menys ocupació de pacients greus a UCI tenen. A tot Espanya hi ha 6.488 hospitalitzats (amb ocupació en planta del 5,2%), 1.245 greus.

L’augment de la transmissió es nota a l’indicador de nous casos en l’última setmana, ja que des de divendres passat s’han notificat 165.337 positius, mentre que la incidència a 7 dies, indicador sobre l’evolució dels contagis a curt termini, es manté a l’alça i puja 28 punts, fins a 319 casos. Organismes europeus, així com les autoritats sanitàries i experts han avisat sobre la «ràpida i exponencial» expansió de la variant òmicron durant les properes setmanes.

El nombre de víctimes mortals per covid-19 a les residències de gent gran espanyoles ha augmentat a 26 l’última setmana, 9 casos més que la setmana anterior, segons l’última actualització de dades de l’Institut de Majors i Serveis Socials (Imserso). Així, la setmana del 6 al 12 de desembre es van registrar un total de 26 morts per coronavirus als centres residencials, davant dels 17 registrats la setmana anterior. És la xifra més alta de morts des de la darrera setmana de setembre. Mentrestant, el nombre de contagis en aquests centres residencials s’ha reduït fins a 370 casos.