L’exprés d’ETA Antton Troitiño va morir ahir a l’hospital de la localitat guipuscoana d’Irun com a conseqüència de la «greu malaltia» que patia, segons va informar el col·lectiu de familiars de presos de la banda terrorista, Etxerat. Troitiño va sortir de la presó en llibertat condicional el 5 de febrer del 2021. Complia condemna al centre d’Estremera, a Madrid, del qual va ser excarcerat per «ser tractat de la seva greu malaltia al seu entorn». Prèviament havia sortit de la presó de Huelva el 2011 per un error administratiu en el còmput de les seves condemnes, després d’estar 24 anys a la presó. Quan es va tornar a ordenar la detenció de Troitiño ja havia fugit a Londres. Va ser arrestat de nou el 5 de maig de 2017 i empresonat el 2018.