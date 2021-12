Els australians es pregunten qui els està governant després de l’allau de revelacions i denúncies que es va començar a desencadenar al març. La metxa la va encendre una font anònima del Parlament, que va revelar escenes que succeïen entre les parets. Un home masturbant-se a l’oficina parlamentària d’una companya. Prostitutes enviades a habitacions de la cambra legislativa. Sexe a diferents sales del complex, inclosa la de precs. Tràfic de fotos pornogràfiques a grups de Whatsapp. I entre tot aquest panorama, una funcionària va denunciar haver estat violada per un col·lega a la mateixa institució.

Després de mesos de treball, un estudi de 456 pàgines encarregat pel Govern ha mesurat els danys de l’ecosistema misogin: l’assetjament sexual no és episòdic, ha determinat, sinó estructural. L’han patit el 63% de les parlamentàries, molt per sobre de la mitjana nacional, que se situa en el 39%. Més de la meitat el va patir de companys de superior jerarquia i només l’11% el va denunciar. La majoria del miler de dones participants a l’estudi pensen que fer-ho no provocaria més efectes que enfonsar la seva carrera. «Algunes senten que no tenen altres opcions que no siguin tolerar-ho o marxar», conclou la investigació. El Parlament, el lloc de treball més perillós d’Austràlia per a la dona, el defineixen alguns.

La cambra grinyola en un país de reputació progressista. Austràlia ha caigut en dues dècades del lloc 15è al 50è en la classificació global pel que fa a igualtat de gènere parlamentària. Gaudeixen d’una representació paritària a la cambra alta, però només del 31% a la cambra baixa, i ocupen sis de les 22 posicions decisives a la coalició conservadora que presideix Scott Morrison. Les dones parlen de grapejades, insults, xafardejos difamatoris i interrupcions grolleres.

«El comportament és alhora el reflex i la conseqüència de la voluntat de l‘home de mantenir la seva posició dominant», afirma Sharman Stone, parlamentària durant dues dècades i ara ambaixadora per a dones i nenes. «No hi ha premi per al segon en política. Guanyes o perds. La lleialtat al teu partit és fonamental per a la contractació, ascensos i continuïtat, i aquesta lleialtat inclou la renúncia a denunciar l’assetjament laboral o sexual de col·legues que poden desacreditar el teu líder o la teva formació». Hi ha, assegura l’antiga diputada, «un poderós sentiment de privilegi darrere dels excessos dels que han estat elegits» i tot està fomentat per l’alt consum d’alcohol. «Moltes sessions parlamentàries -afegeix- acaben més enllà de les nou del vespre però no hi ha obligació d’assistir-hi, així que beure a les oficines amb els teus col·legues és una manera de passar el temps».

L’hemeroteca ja suggeria des de feia temps un ambient tèrbol. Una dona va demandar per difamació un senador per dir-li a crits des de la seva bancada que deixés de ficar-se al llit amb homes. Va guanyar però va col·leccionar amenaces de mort. Una altra va callar les grapejades d’un col·lega per recomanació dels seus caps i després va llegir en una revista que havia obert les cames davant un altre per mostrar-li que no tenia calces. També va demandar per difamació la publicació, que va retirar el reportatge, però el seu partit la va empènyer a la sortida. Les dones troben suport en la justícia però no en la política.

El moviment MeToo s’ha estès pels països a diferents ritmes. En alguns va ser una pluja fina que va acabar influint. A Austràlia va arribar com un tsunami al març. A aquelles revelacions es va afegir un discurs que va funcionar com l’aleteig d’una papallona. El va pronunciar Grace Tame, víctima d’un atac sexual i anomenada ciutadana australiana de l’any, i el va escoltar Brittany Higgins. Aquesta funcionària del Parlament havia acceptat dos anys enrere, el 2019, el cavallerós oferiment d’un col·lega per portar-la a casa amb cotxe després d’una nit de copes. Es va aturar al Parlament i la va violar. La seva comunicació immediata a la ministra de Defensa i a una dotzena de polítics li van deixar una impressió inequívoca: denúncia o lloc de treball.

Diverses denúncies

Higgins, al març, va haver de veure el Govern que havia tapat la seva violació erigint-se en defensor de la causa feminista. El cinisme li va semblar excessiu i l’endemà va parlar. Poc després, quatre dones més van admetre que havien estat violades pel mateix home. Van coincidir les denúncies amb l’acusació d’una dona sobre una violació d’un alt càrrec del Gabinet quan eren adolescents. El fiscal general de l’Estat, Christian Porter, va admetre que era el denunciat i va negar els fets.