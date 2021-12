El Govern i la Casa Reial assumeixen que el rei Joan Carles és qui ha de decidir si torna a Espanya des de la Unió dels Emirats Àrabs i en quin moment ho faria, encara que donen per fet que no serà abans que la Fiscalia del Tribunal Suprem conclogui les seves indagacions sobre els comptes de l'anterior cap de l'Estat.

El tancament de la investigació a Suïssa sobre la donació de 65 milions d'euros de l'Aràbia Saudita a Joan Carles I ha alimentat les expectatives que la Fiscalia del Suprem també arxivi les diligències obertes sobre el rei emèrit, malgrat la nova pròrroga de sis mesos per a incorporar l'última documentació remesa pel país helvètic.

“Encara que se sàpiga com acabarà, cal ser molt precisos”, apunten fonts de la Fiscalia per fer veure que no hi haurà causa penal contra Joan Carles per cap de les tres recerques en marxa, encara que sí un informe molt detallat de com va manejar els seus diners a l'estranger.

El més que probable arxivament del cas ha tornat a deslligar els rumors sobre el retorn de Joan Carles a Espanya des d'Abu Dhabi, on porta residint des d'agost de 2020. El pare de Felip VI, qui complirà 84 anys el pròxim 5 de gener, va reaparèixer en públic divendres passat a l'emirat per a veure un partit del tenista Rafa Nadal, amb qui té una bona amistat.

El Govern ha deixat clar que no li correspon prendre partit i que serà "respectuós" amb el que acordin la Casa Reial i Joan Carles I. Des del Palau de la Zarzuela, la postura que s'esgrimeix és que és l'anterior cap de l'Estat qui ha de determinar si retorna i el quan, en considerar-ho un assumpte que concerneix la seva vida privada.

Recorden que Joan Carles va ser qui va fer el pas de marxar després de la carta que va enviar al seu fill en la qual li comunicava el seu trasllat temporal a Abu Dhabi després de la controvèrsia suscitada per la recerca de la Fiscalia.

La Zarzuela subratlla a més que el que faci el rei emèrit no interfereix en la línia d'actuació de Felip VI i en el seu compromís marcat al començament del seu regnat d'apostar per una monarquia renovada, la qual cosa li va portar a renunciar a la seva herència i a retirar-li l'assignació econòmica de l'Estat.

Reaccions polítiques

A la tesi que el rei Joan Carles té les mans lliures per a tornar si és el seu desig s'hi ha unit el PSOE. “No tenim res en contra que pugui estar a Espanya. No posarem objeccions si res impedeix que torni. No hi ha motius per oposar-s'hi”, va dir dijous passat el portaveu socialista en el Congrés, Héctor Gómez.

Des de l'entorn de Joan Carles I, s'insisteix que vol tornar a trepitjar Espanya, encara que persisteixen els dubtes d'on s'allotjaria i si aspiraria a fer-ho en el Palau de la Zarzuela en continuar sent membre de la Família Reial, encara que sense la retribució de 200.000 euros que tenia.

“No hi ha res decidit”, remarquen fonts oficials davant les informacions publicades els últims dies sobre els plans del rei emèrit, alguna de les quals apunten al fet que mantindria la seva residència fiscal a Abu Dhabi, des d'on viatjaria a Espanya periòdicament per a veure a la família i els seus amics.

Fonts de la Moncloa assenyalen que no hi ha hagut cap contacte amb la Zarzuela per a preparar l'operatiu d'un eventual retorn, que, afegeixen, no es contempla abans que la Fiscalia tanqui les seves indagacions.

Entre els qui avalen el retorn don Joan Carles estan els expresidents del Govern Felipe González i Mariano Rajoy, els qui s'han coincidit en els últims dies en què “el lògic és que vingui” i estigui a Espanya. El cap de l'Executiu, Pedro Sánchez, no posa reticències al seu retorn, però va tornar a reclamar-li aquest divendres que doni explicacions, una demanda que comparteixen l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero i l'exministre José Bono.

Per a Unides Podem, Joan Carles I “només hauria de tornar a Espanya per a rendir comptes davant la Justícia i la ciutadania pels seus escàndols de corrupció i els seus negocis il·lícits”, segons el seu líder, Ione Belarra.