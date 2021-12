Tot aquell que coneix aquests dies algun contagiat o contacte estret de covid coneix les dificultats que existeixen per contactar amb l’atenció primària. Les xarxes socials són plenes de testimonis sobre la impossibilitat d’aconseguir cita, les llargues cues en els centres de salut o en els laboratoris privats per realitzar-se un test que confirmi si els símptomes o el contacte estret indiquen que hi ha un nou contagiat. Fins i tot quan un test d’autodiagnòstic, que s’han esgotat a moltes farmàcies, ja ha confirmat un positiu.

Davant la falta de resposta, moltes persones, tot i que tinguin símptomes lleus, acudeixen a les urgències dels hospitals i els centres de salut, cosa que està provocant que la pressió en aquests serveis sigui més gran que en anteriors onades, segons adverteix la Societat Espanyola de Medicina d’Urgències i Emergències (Semes), que ha emès un comunicat en el qual afirma que, en aquests moments, els serveis d’urgència són «la principal via d’entrada de pacients» i és tal la pressió assistencial que la situació «és insostenible».

El cap d’urgències de l’hospital La Fe de Vàlencia i integrants SEMES, Javier Millán, afirma que la saturació és més gran que en les anteriors onades perquè la variant òmicron està multiplicant ràpidament els contagis però també acudeixen a urgències pacients d’altres patologies, com per exemple d’accidents de trànsit o de traumes, que en la primera gran onada amb prou feines acudien a l’hospital a causa del confinament o a la por del virus. I ho corrobora des de Múrcia María José Campillo, urgenciòloga i membre de la Confederació Estatal de Sindicats Mèdics (CESM), que assenyala que aquest hivern hi està havent molts més virus que l’hivern passat, molts més refredats amb símptomes similars als que provoca la covid i, davant una por menor d’acudir a l’hospital, l’afluència de pacients és «més alta que en les anteriors onades».

«Sentit comú»

I això que encara amb prou feines hi ha casos de grip, amb la qual cosa la situació pot ser pitjor en un futur pròxim. És tal la saturació, que algun metge ha demanat a les xarxes socials que no s’acudeixi a les urgències hospitalàries davant una infecció respiratòria lleu; si s’ha donat positiu en un test de farmàcia, s’ha mantingut un contacte estret o s’espera una PCR però no és greu. No obstant, la societat mèdica d’urgenciòlegs no secunda públicament la recomanació perquè «sense valorar un pacient no podem dir si pot o no acudir a urgències», segons explica Millán.Però el representant de Semes demana «sentit comú i sensatesa» a l’hora d’assistir als hospitals, ja que hi ha afluència de pacients lleus o a l’espera d’un diagnòstic a causa del «col·lapse» que pateix l’atenció primària. «Quan el primer nivell està col·lapsat i no s’aconsegueix accedir, lògicament la gent va a urgències, primer a les dels centres de salut, a les comunitats on existeixen, i si no hi ha resposta, als hospitals», secunda Campillo.

Les solucions

Per fer front a l’allau, la Societat de Medicina d’Urgències reclama que es reforcin les plantilles, tant a les urgències com als centres de salut i que, després d’anys de promeses incomplertes, s’aprovi l’especialitat d’urgències, perquè la formació i l’atenció sigui similar i homologada a tot Espanya, en línia amb els estàndards europeus. I recorden que els professionals, després de més d’un any de pandèmia, estan «al límit».