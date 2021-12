Pedro Sánchez creu que ha arribat el moment d’«intensificar les accions» davant del virus, però descarta tornar a aprovar restriccions dures que afectin la llibertat de moviments. Durant una declaració institucional a Barcelona, on ahir va participar en la clausura del congrés del PSC, el cap de l’executiu va convocar la Conferència de Presidents, que reunirà dimecres que ve de forma telemàtica tots els mandataris autonòmics, i va voler transmetre un missatge de «tranquil·litat i confiança» a la població, alhora que va advertir del «risc cert i real» d’aquesta sisena onada, marcada per l’expansió de la variant òmicron, molt més contagiosa que les anteriors. En tot cas, no va fer cap concreció sobre l’enfocament que defensa.

Tornar a instruments tan severs com el confinament estricte, una mesura que els Països Baixos acaba d’aprovar fins al proper 14 de gener, està de moment descartat. Després de les rectificacions del Tribunal Constitucional als estats d’alarma, el Govern hauria de recórrer en principi a l’estat d’excepció. I amb el Nadal a prop (la cita amb els presidents autonòmics se celebrarà només dos dies abans de la Nit de Nadal), tampoc és que tingui gaire marge ni capacitat de reacció. Les decisions es prendran de manera conjunta amb les autonomies, però tot apunta a iniciatives com ara limitar les grans aglomeracions i restringir l’oci nocturn i els interiors de l’hostaleria, possibilitats que ja tenen el rebuig de la Comunitat de Madrid. Com tants altres cops des de l’inici de la pandèmia, Isabel Díaz Ayuso va anunciar dissabte que està en contra de qualsevol nova mesura.

Tot i que el seu to i actitud davant el virus és de vegades diferent de la de la seva companya de partit, i que tots dos s’han enfrontat els últims dies per la celebració dels tradicionals sopars prenadalencs, Pablo Casado també va evitar ahir donar suport a l’anunciada Conferència de Presidents. Segons el líder del PP, el cap de l’executiu ha tornat a «parapetar-se en les comunitats autònomes per no assumir la seva responsabilitat». Menys bel·ligerant, el president de Galícia, Alberto Núñez Feijóo, també del PP, va destacar l’absència de concrecions per part de Sánchez en la compareixença. La cita de dimecres, va explicar, ha de tenir un «contingut seriós i sòlid», cosa que «de moment no té». El president del Govern, que no va admetre cap pregunta, va insistir que hi ha un component diferent en aquesta onada respecte de les prèvies: les elevades taxes de vacunació d’Espanya, on 38 milions de persones (el 89,7% de la població diana) tenen la pauta completa. Sánchez va destacar que, altres vegades, amb xifres de contagis més baixes, hi havia moltes més morts i hospitalitzacions.

«La incidència continua sent inferior a la de països del nostre entorn, però no la podem donar per bona. Ens adverteix d’un risc cert i real. Hem d’intensificar les nostres accions davant l’expansió del virus», va explicar Sánchez, que va tornar a assenyalar les vacunes i l’ús de la mascareta com a instruments principals per frenar l’expansió del virus. Per part seva, la Generalitat considera que la convocatòria de la Conferència de Presidents arriba tard. «Preferiríem no haver esperat fins dimecres, atesa la proximitat de les festes nadalenques», van assenyalar ahir fonts de Presidència, que també van explicar que ja havien traslladat la queixa al Govern central. Pere Aragonès, segons van assenyalar les mateixes fonts, demanarà «claredat» al Govern central i reivindicarà la «necessitat que l’Estat mantingui el fons covid l’any que ve».