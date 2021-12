La Comissió Europea ha aprovat aquest dimarts limitar a nou mesos la validesa del certificat de vacunació de la covid-19 per poder viatjar. La norma s'aplicarà a partir de l'1 de febrer i substitueix la proposta que l'executiu comunitari va fer al novembre, que no era vinculant. Així, el certificat de vacunació serà vàlid durant nou mesos després de rebre la pauta completa de la vacuna i posteriorment caldrà rebre la dosi de reforç perquè ho continuï sent. L'executiu comunitari ha establert aquest període de temps de validesa del certificat perquè el Centre Europeu per a la Prevenció i el Control de Malalties estableix que la protecció davant d'infeccions disminueix a partir dels sis mesos des de la segona injecció.