El primer ministre britànic, Boris Johnson, era ahir centre de noves crítiques en sortir a la llum una foto en la qual apareix amb la seva dona, Carrie Johnson, i diversos membres del seu personal als jardins de Downing Street bevent vi el maig del 2020 en ple confinament per la covid. El diari The Guardian publica en portada una instantània en què es veu el cap del Govern assegut al costat de la seva dona i dues persones més al voltant d’una taula on hi ha copes i una ampolla de vi, així com una taula de formatges.

A la mateixa foto també es veu una altra taula amb quatre membres més del personal de la residència oficial de Downing Street i, a la distància, més persones conversant amb copes a la mà, en moments en què s’exigia als ciutadans mantenir la distància social de dos metres i només dues persones podien veure’s a l’exterior.