Rafael Nadal va confirmar ahir a través de les xarxes socials, que és positiu en les proves de Covid-19 que es va realitzar al tornar a Mallorca després de jugar un partit d’exhibició a Abu Dhabi. Allà va coincidir amb Joan Carles I, que resideix als Emirats Àrabs des de fa més d’un any.

La Zarzuela, que normalment es manté al marge de qualsevol informació sobre el rei emèrit, va comunicar ahir al matí que Joan Carles es trobava «bé», però que s’anava a sotmetre a una prova PCR per descartar qualsevol risc. Gairebé a les cinc de la tarda, fonts de la Casa del Rei van comunicar que l’examen havia resultat negatiu.

«Hola a tots. Volia anunciar-vos que en el meu retorn a casa després de disputar el torneig d’Abu Dhabi, he donat positiu per COVID en la prova PCR que se m’ha realitzat en arribar a Espanya», va escriure el tenista a través del seu compte oficial de Twitter. El tenista va informar que ha passat per uns moments «desagradables», que ara està bé i que ha informat a totes les persones que han estat en contacte amb ell, entre elles el monarca.