El president de la Junta de Castella i Lleó Alfonso Fernández Mañueco va anunciar ahir l’expulsió del seu Executiu als quatre consellers de Ciutadans, inclòs el vicepresident i portaveu Francisco Igea amb l’objectiu de remodelar el seu Govern. En el mateix anunci el president va convocar eleccions pel 13 de febrer.

Mañueco i la líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, van conversar la nit de diumenge per analitzar la situació que es trobava el govern en mig de la negociació pressupostària. El president de Castella i Lleó va assegurar-li que no pensava convocar eleccions sinó que treballava «per tenir els Pressupostos i aconseguir estabilitat». Fins i tot, relaten fonts coneixedores de la conversació, va insistir-li que «amb pressupostos prorrogats la legislatura es podia acabar».

Hores després el president va remodelar el seu govern per expulsar els consellers de Ciutadans i va firmar el decret de dissolució de les Corts. El vicepresident de la Junta va assabentar-se’n a través de les xarxes socials per un tuit on Mañueco es feia ressò de la decisió. «Una persona que celebra eleccions en aquest moment i que desfà tota la política sanitària, posant en risc a la població per un interès partidista, no és un home de bé», va afirmar poc després de les nou del matí al programa de Carlos Alsina, on no va amagar el seu profund malestar.

La relació entre PP i Ciutadans entra en una fase encara més crítica, sobretot en aquesta comunitat, on el mateix Igea apostava pel model andalús per explorar algun tipus d’acord que permetés reeditar la fórmula de govern actual. El fins ara vicepresident assegurava en una entrevista a «El Periódico de España» que no veia amb mals ulls les llistes conjuntes i que l’objectiu prioritari de cara al pròxim cicle electoral era reeditar la coalició actual.

En aquesta entrevista Igea confiava que finalment els pressupostos de 2022 tirarien endavant tot i que el procurador de Por Ávila del que depenia el pacte ja havia donat senyals que no estava disposat a arribar a un acord si el PP no es movia. «És una irresponsabilitat», afirmava Igea, descarregant part de la culpa en ambdós sectors. En tot cas, era molt difícil que els comptes públics tiressin endavant i els tambors d’un avanç electoral ja feia dies que ressonava amb força. Igea, per la seva banda, també ha anunciat que preveu incorporar-se a les seves tasques hospitalàries prèvies a la seva arribada a la política com a metge.