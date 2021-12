La comissió de la Kitchen va concloure la setmana passada amb la compareixença de Mariano Rajoy. L’expresident va anar al congrés dels Diputats i va negar-ho tot. Va rebutjar tenir coneixement de l’existència d’una trama parapolicial creada pel Ministeri de l’Interior durant el seu mandat per investigar l’extresorer del PP Luís Bárcenas i aconseguir proves compromeses sobre el presumpte finançament il·legal del partit. Tot i això, PSOE, Unides Podem, ERC, EH Bildu, Junts i la CUP no el creuen. Les sis formacions han conclòs que tant Rajoy com l’exsecretària general del PP Maria Dolores de Cospedal eren responsables d’aquesta operació. En les diverses propostes de conclusions que han registrat i que es debatran demà, es dona per demostrada l’existència d’una «estructura policial» sota les ordres del llavors ministre de l’Interior, Jorge Fernández Díaz, que tenia per objectiu «sostreure informació i documentació en poder de Bárcenas». A més, assenyalen que aquesta operació va utilitzar «de forma legítima els recursos materials i humans» d’Interior, així com diners provinents dels fons reservats del Govern.

El PSOE, a l’escrit, assenyala que «la cúpula directiva del PP» va ser qui va ordenar l’operació. En concret, apunten que la Kitchen es dirigia des de la seu del PP, «amb el coneixement de Cospedal», que era qui «informava» a Rajoy.