Almenys 208 persones van morir després del pas del «Rai» per les Filipines, el pitjor tifó que ha passat aquest any pel país, segons va informar la policia aquest dilluns. Després del seu pas per les zones centre i sud de l’arxipèlag filipí, el cicló ha deixat més de 239 persones ferides i 52 de desaparegudes.La Creu Roja Filipina va reportar una «completa carnisseria» a les zones costaneres colpejades pel ‘Rai’, deixant cases, hospitals i escoles «fetes miques».