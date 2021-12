L’exconseller delegat de BBVA Ángel Cano va assegurar aquest dimarts davant el jutge de l’Audiència Nacional Joaquín Gadea que l’expresident de l’entitat financera Francisco González va ser el màxim responsable de la contractació dels serveis del comissari José Manuel Villarejo per part del llavors cap de seguretat del banc. «Per aquelles dates tenia plena confiança amb Julio Corrochano, i ell ho estava veient en directe amb el president [Francisco González]. No vaig mirar de confirmar res ni el president m’explicava res. No tenia cap dubte que Julio [Corrochano] ho estava parlant amb el president», ha contestat Cano, segons les fonts consultades, després de ser preguntat pel magistrat si tenia coneixement dels serveis que donava Villarejo, amb què va cobrar 10 milions d’euros en una dècada.

Cano va declarar aquest dimarts al Jutjat Central d’Instrucció número 6 de l’Audiència Nacional com a imputat al cas de la peça separada en què es manté com a investigat el BBVA com a persona jurídica. En el seu testimoni va confessar que ell va analitzar, «com a «cap directe de Corrochano», el primer contracte amb l’empresa de Villarejo, que va tenir lloc el 2004, després de conèixer-se la intenció de l’empresari Luis del Rivero d’aconseguir un percentatge important de les accions del banc.

La firma de Cano apareix a les primeres tres factures dirigides a les empreses del comissari, segons va reconèixer el mateix exconseller delegat de BBVA a preguntes del fiscal del cas, que va ressaltar que l’import total, de 270.000 euros, havia sigut fraccionat en tres quantitats de 90.000 euros cada una.

No genera desviacions

A més, va relatar que els pagaments a les empreses del comissari es van sufragar d’una manera gens habitual. Es va utilitzar el compte de la Junta General d’Accionistes. I es va fer així, sempre segons les fonts consultades presents a la declaració, perquè el llavors cap de Seguretat del banc, Julio Corrochano, li va assegurar que no podia abonar-les amb el pressupost de l’àrea que dirigia a l’entitat financera.

«El compte de la Junta General d’Accionistes és l’únic que no té problemes de desviacions pressupostàries. I Julio Corrochano no tenia el pressupost, i d’aquesta manera, la desviació no es repercutiria davant ningú. No genera desviacions», va reiterar Cano.