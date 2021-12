La situació a la frontera entre Bielorússia i Polònia es continua complicant. Els migrants continuen mirant d’entrar a la Unió Europea, empesos per les forces de seguretat enviades pel Govern de Minsk i l’ONU va denunciar ahir que els dos països li han negat l’accés a la frontera per impedir que continuï investigant les implicacions de la crisi migratòria.

La portaveu de l’Alt Comissionat de l’ONU per als Drets Humans Liz Throssell, va explicar que un dels seus equips va poder anar a Polònia, però «sense tenir autorització per accedir a la zona fronterera», mentre que Bielorússia directament va bloquejar l’accés a tot el seu territori. Allà, l’equip desplaçat va limitar la seva feina a reunions amb representants del govern i la societat civil i a entrevistes amb 31 migrants arribats entre agost i novembre. «Demanem a les autoritats dels dos països que autoritzin de manera immediata l’accés a les zones frontereres als representants humanitaris i dels drets humans, als periodistes, als advocats i representants de la societat civil», va exigir en una compareixença davant la premsa.

Segons la portaveu, «les persones interrogades van descriure condicions desastroses als dos costats de la frontera, sense accés o amb un accés limitat a menjar, aigua potable i aixopluc», va indicar. «La majoria va denunciar que quan eren a Bielorússia van ser colpejats o amenaçats per les forces de seguretat, i que aquestes els van forçar a travessar la frontera, mostrant-los per on fer-ho.