Pendent de l’inici d’un diàleg bilateral amb els Estats Units sobre la seguretat al continent europeu, Vladímir Putin eleva el to de les seves advertències a Occident. El líder del Kremlin va amenaçar ahir de respondre de forma «militar i tècnica» en el cas que Washington es faci el desentès a les seves exigències de paralitzar l’activitat militar de l’OTAN a Europa de l’est i de vetar l’ingrés a l’aliança d’Ucraïna i Geòrgia, dues exrepúbliques soviètiques.

«En cas que es mantingui la línia molt agressiva dels nostres col·legues occidentals, prendrem mesures militars i tècniques adequades de represàlia, reaccionar de manera ferma a les accions inamistoses; hi tenim tot el dret», va proclamar el president rus.

Fent servir un llenguatge agre i fins a cert punt inèdit en les seves més de dues dècades al capdavant del país, Putin va passar revista al succeït al continent durant aquest període, exigint a la pràctica una reformulació de la política d’aliances i l’arquitectura de seguretat europea després del final de la Guerra Freda del segle XX, en especial respecte a l’ampliació de l’Aliança Atlàntica cap a l’est. «De vegades ens preguntem: per què han fet tot això en aquestes condicions? Jo penso que és l’eufòria relacionada amb la victòria en el que es denomina com a Guerra Freda; i de la valoració incorrecta de la situació en aquell moment, i de l’anàlisi incorrecta de l’evolució possible de la situació», va arremetre, en unes bel·licoses declaracions.

Adéu a la distensió

El mandatari va acusar els EUA de retirar-se de tractats de desarmament negociats àrduament durant l’era de la distensió, com el Tractat d’Armes Nuclears d’Abast Intermedi, i de violar el dret internacional a conveniència, culpant-lo de la tensió actual a la frontera entre Rússia i Ucraïna.