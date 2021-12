El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha comparegut davant els mitjans després de la Conferència de Presidents per defensar l'obligatorietat de la mascareta a l'exterior –excepte a espais naturals- que aprovarà aquest dijous el consell de ministres, que entrarà en vigor el dia 24 de desembre i que estarà vigent «fins tan aviat com sigui possible». En canvi, Sánchez ha justificat que l'executiu espanyol no adopti altres tipus de mesures més restrictives i les deixi, en tot cas, en mans de les comunitats autònomes, perquè «no estem com el març del 2020» i «tenim unes dades de vacunació formidables». «Creiem que la mascareta i la vacunació són les referències per superar aquesta onada i reconquerir espais de llibertat». El president espanyol ha insistit després d'aquesta 19a Conferència de Presidents que malgrat el «record traumàtic» dels primers mesos de la pandèmia «no estem al març ni al Nadal del 2020». Segons el president espanyol la situació és molt diferent fruit de la vacuna i perquè contràriament a aleshores ara «9 de cada 10 persones de més de 12 anys tenen la pauta completa i el 85% dels majors de 70 anys tenen la tercera dosi».

«No adoptarem les mesures del 2020»

La vacunació dels nens, ha dit, «avança a bon ritme» i assoleix el 13,4%, i tot plegat «són xifres formidables que no teníem fa un any i que demostren que estem millor preparats per resistir l'embat de la covid-19». «Hem anat molt lluny en la vacunació, més que gairebé tothom», i «tots tenim temor de tornar a la situació de març del 2020, però la situació és diferent i no adoptarem les mesures d'aleshores», ha dit. «Sóc plenament conscient de la fatiga i preocupació d'aquesta onada, i crec que hem de confiar en la nostra estratègia, que es basa en la ciència i la prevenció, és a dir, en la vacunació i la mascareta», ha dit abans de destacar l'efectivitat de les mascaretes, la fortalesa del sistema de salut i l'exemplaritat dels ciutadans. Per això ha demanat gaudir d'aquestes festes «amb responsabilitat».

Sí a les cavalcades de Reis

Pel que fa a les cavalcades de Reis, Sánchez s'ha mostrat convençut que s'han de poder celebrar. «Crec que amb l'ús de la mascareta» i «els sistemes de prevenció i l'experiència dels alcaldes sobre com fer-les, els nostres nens es mereixen tenir cavalcades, i el govern d'Espanya treballarà perquè sigui així».

Evita el xoc amb els territoris

Sánchez ha evitat el xoc amb les comunitats. Ha apuntat que cal fer aterrar les mesures «a la realitat del territori». «Això no és altra cosa que reconèixer que la realitat de la pandèmia pot ser diferent i que les administracions territorials poden actuar d'acord amb les seves competències», ha dit.

Mascareta a l'exterior

Per aquest motiu, l'executiu defuig de moment aplicar restriccions d'aforament o confinaments a la població, i es limita a activar de nou l'obligatorietat de la mascareta a l'exterior. Hi haurà excepcions, ha dit el president, per a la pràctica de l'esport o el passeig per «espais naturals o oberts» quan es vagi acompanyant d'una persona de la bombolla familiar o bé es pugui mantenir una distància superior a 1,5 metres. La mesura s'adoptarà per decret aquest dijous a un consell de ministres extraordinari on també es donarà llum verda a altres iniciatives com les autoritzacions temporals per permetre la venda a les farmàcies de test d'antígens d'ús professional perquè estiguin a la disposició dels ciutadans. L'executiu preveu també el reforçament dels dispositius amb equips de vacunació de les Forces Armades i posar a disposició de les comunitats els hospitals de la Xarxa Sanitària Militar.

Accelera la vacunació

A més, preveu destinar 292 milions d'euros a augmentar el nombre de professionals sanitaris disponibles i millorar les seves condicions laborals, reduint la temporalitat per sota el 8%. El president espanyol també ha anunciat que obre la porta a la contractació de personal sanitari jubilat i prejubilat i l'habilitació per a la contractació de professionals amb títol d'especialista obtingut a estats no membres de la UE. Per això, la primera mesura del seu executiu és intensificar i accelerar la vacunació posant èmfasi en la tercera dosi de reforç. L'objectiu és tenir el 80% de la població d'entre 60 i 69 anys vacunada amb la tercera dosi abans que acabi l'any. També el 80% de les persones d'entre 50 i 59 anys per la setmana del 24 de gener, el 80% dels d'entre 40 i 49 anys per la primera setmana de març, el 70% de nens amb la primera dosi pediàtrica a la setmana del 7 de febrer i el 70% amb la segona dosi pediàtrica per la setmana del 19 d'abril.

9 mesos de validesa per a les vacunes

També ha avançat que en la línia del que ha aprovat la Comissió Europea, a partir de l'1 de febrer del 2022, dins del certificat verd digital, el període de validesa de la vacunació serà de nou mesos des de la data de l'administració de l'última dosi. A més, tal com reclamava la Comunitat de Madrid –i contràriament al que va establir inicialment la Generalitat de Catalunya- les persones que han tingut contacte directe amb una persona contagiada no hauran de fer quarantena si estan vacunades amb la pauta completa.

Evita les restriccions

En tot cas, Sánchez no ha abordat un dels eixos principals de la discussió, la possibilitat de restringir aforaments per evitar l'expansió de la sisena onada, tal com li demanen els experts del mateix Ministeri de Sanitat. Aquesta opció queda a mans, per ara, de les comunitats autònomes, que adoptaran o no aquest tipus de mesures segons la seva preferència i l'aval dels jutges.

Dosis de reforç

Segons Sánchez, hi ha una reserva de 8 milions de dosis i el 2020 hi haurà 90 milions de dosis més per a les campanyes de vacunació. En aquest marc ha avançat que les persones que hagin rebut vacunes Pfizer i Moderna rebran dosis de reforç al cap de sis mesos de la vacunació. Les que hagin rebut Janssen i AstraZeneca al cap de 3 mesos de l'última dosi.

Disparitat d'opinions entre autonomies

El president d'Extremadura, Guillermo Fernández Vara (PSOE), ha destacat que la Conferència de Presidents ha establert un «calendari clar» de vacunació amb la dosi de reforç i ha subratllat que la situació als hospitals és millor que fa un any gràcies al vaccí. «Els responsables públics això ho hem de ponderar», ha dit en una compareixença. Vara ha defensat que les dades «no avalen» restriccions més dures que afectin drets fonamentals. Per contra, el president de l'Aragó, Javier Lambán (PSOE), ha opinat que les mesures plantejades per Sánchez són «insuficients» davant la previsió que segueixin augmentant els contagis quan el sistema sanitari ja està «sobre estressat». «Hi ha motius per a la preocupació» encara que l'escenari sigui diferent del de fa un any per la vacunació, ha defensat. Lambán també ha rebutjat l'obligatorietat de la mascareta en exteriors, ja que considera que les possibilitats de contagi en espais a l'aire lliure són «mínimes per no dir inexistents». Pel que fa a la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP), ha rebutjat la mesura proposada per Sánchez d'establir l'obligatorietat de la mascareta a l'aire lliure si es manté la distància de seguretat. També ha censurat la proposta d'usar les forces armades per rastrejar i ha demanat que no hi hagi tancaments sense dades sanitàries. «Sí llei de pandèmies, fons covid, vacunes, test, contractes sanitaris i autocora», ha dit en una piulada a Twitter.