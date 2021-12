Després del vistiplau dels 27 estats membres, la Comissió Europea ha aprovat aquest dimarts l’actualització de les normes de viatge intraeuropees amb l’objectiu de limitar la propagació de la covid-19 i evitar el caos i la descoordinació en els desplaçaments dins de la Unió Europea. La principal novetat és que el certificat de covid europeu, tal com va proposar fa tres setmanes Brussel·les, tindrà una validesa de nou mesos (270 dies) per forçar els ciutadans a continuar vacunant-se i rebre la dosi de reforç.

«El que es necessita ara és garantir que les campanyes d’injecció de la dosi de reforç avancin el més ràpid possible, que la màxima quantitat de ciutadans estiguin protegits amb una dosi addicional i que els nostres certificats continuïn sent una eina clau per als viatges i la protecció de la salut pública», va defensar la comissària de Sanitat, Stella Kyriakides.

Per donar temps als governs de la Unió Europea a introduir els canvis tècnics necessaris i a posar en marxa les campanyes de reforç, les noves regles no entraran en vigor fins a l’1 de febrer del 2022.

El període de caducitat de nou mesos –perquè continuï sent vàlid caldrà rebre la dosi de reforç– ha sigut adoptat tenint en compte les recomanacions del Centre Europeu per a la Prevenció i Control de Malalties (ECDC), que estima que la dosi de reforç s’ha d’administrar com a molt tard sis mesos després d’haver-se completat el cicle inicial de vacunació. A aquest termini s’hi sumen tres mesos addicionals per donar temps a les autoritats nacionals de vacunació d’ajustar les campanyes i als ciutadans per accedir a les noves injeccions.

A la pràctica això significa que els Vint-i-set hauran d’acceptar els certificats de vacunació durant un període de nou mesos des de l’administració de l’última dosi de la pauta completa i no podran establir ni un període d’acceptació més curt ni més llarg. És a dir, en el cas de les vacunes de dosi única, com Janssen, això significa 270 dies des de la primera i única injecció. En el cas de les vacunes de dues dosis, significa 270 dies des de la segona injecció o, d’acord amb l’estratègia de vacunació de l’Estat membre de vacunació, la primera i única injecció després d’haver-se recuperat del virus.

Tot i que les noves regles s’apliquen només als viatges intracomunitaris, la Comissió Europea anima els estats membres que utilitzin les mateixes normes a escala nacional per donar seguretat als viatgers i evitar pertorbacions. La Comissió Europea considera el passaport digital com «una història d’èxit» que ha permès facilitar els viatges segurs dins de la Unió Europea durant la pandèmia. Fins ara, s’han emès 807 milions de certificats i s’ha convertit en un estàndard internacional, ja que s’utilitza a més de 60 països i territoris dels cinc continents.

«Èxit» del certificat

«El certificat digital covid de la UE és un èxit. Hem de mantenir-lo així i adaptar-nos a les circumstàncies canviants i als nous coneixements. Les mesures unilaterals dels estats membres ens tornarien a la fragmentació i incertesa que vam veure la primavera passada», però «el període d’acceptació de nou mesos donarà als ciutadans i a les empreses la seguretat que necessiten per planificar els viatges amb confiança», va valorar el comissari de Justícia, Didier Reynders.

El director general de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, va instar a tenir precaució les festes de Nadal. El dirigent va insistir que «en alguns casos», això significarà «la cancel·lació o el retard dels esdeveniments» de Nadal. «Però un esdeveniment cancel·lat és millor que una vida cancel·lada. És millor cancel·lar ara i celebrar més tard, que celebrar ara i estar de dol més tard».

OMS: «És millor cancelar, que celebrar i dol després»