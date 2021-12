Per primera vegada, Pedro Sánchez va reconèixer ahir en el Congrés dels Diputats que les informacions sobre la suposada fortuna irregular de Joan Carles I fan «mal» a la Casa del Rei. El president del Govern va reiterar, com va fer fa un any, que totes les notícies sobre el rei emèrit el «pertorben», però que és necessari respectar la presumpció d’innocència. A més, va recordar que l’actitud de l’excap de l’Estat ha de ser valorada a títol individual, i no a la Monarquia en el seu conjunt.

«Són informacions que em pertorben, que a mi no m’agraden, que crec que fan un mal a la Casa del Rei». «Amb aquesta consideració prèvia, també li dic que cal respectar la presumpció d’innocència», va respondre el cap de l’Executiu a la diputada de la CUP Mireia Vehí en l’última sessió de control al Govern de l’any. Fa uns dies, Sánchez ja va demanar a Joan Carles «donar explicacions» malgrat que la Fiscalia de Ginebra arxivés la recerca sobre una donació de 100 milions de dòlars per part de l’Aràbia Saudita. No obstant això, ahir el cap de l’Executiu va recordar que totes les causes que s’han obert contra l’emèrit en diferents països han estat arxivades.