Sis mesos després, la mascareta tornarà a ser obligatòria a l’aire lliure. Aquesta és una de les mesures que formaran part del reial decret llei que el Consell de Ministres, monogràfic i reunit de manera extraordinària, aprovarà avui mateix. El Govern de Pedro Sánchez també reforçarà l’ús d’efectius militars, s’intensificarà i accelerarà el procés de vacunació i es vendran en farmàcies test d’antígens professionals perquè els puguin adquirir ciutadans del carrer. Però no es marcaran, almenys de moment, noves restriccions, en contra del que reclamava Catalunya. Catalunya, no obstant, no és l’única autonomia que demana més contundència. També altres comunitats, fins i tot del PP, reclamen limitacions més dures. La nota discordant, com és habitual, la posa Madrid, ja que Isabel Díaz Ayuso rebutja fins i tot l’obligatorietat de tornar a dur mascareta al carrer, posició que no comparteixen alguns dels seus companys de partit.

El Govern, doncs, aprovarà avui un paquet de noves mesures enfront la covid en plena sisena onada i en vigílies de la Nit de Nadal, en un moment en què li plouen retrets per la inacció davant l’augment desbocat dels contagis, que el dimarts van registrar un nou rècord diari en el que portem de pandèmia: 49.823 casos. Sánchez va anunciar el nou catàleg d’iniciatives a l’inici de la XXV Conferència de Presidents, telemàtica i al Senat, encapçalada per aquesta recuperació de la mascareta a l’exterior, una mesura reclamada per diversos líders autonòmics en els últims dies però qüestionada pels experts, perquè la major part dels contagis es produeixen en interiors tancats i mal ventilats. El tapboques va deixar de ser imprescindibles en els espais oberts el passat 26 de juny, sempre que es pogués guardar la distància i no hi hagués aglomeracions. Ara tornarà a ser necessari, en tota circumstància, com en les primeres quatre onades de la pandèmia. Aragonès ho veu insuficient Tot i això, alguns presidents autonòmics li demanen més contundència. Un dels més durs va ser el president de la Generalitat, Pere Aragonès, que va demanar mesures que vagin «més enllà». «Les mesures anunciades són insuficients. No podem esperar als mesos de febrer o març, quan tinguem la protecció de les dosis de reforç», va demanar. Segons Aragonès, «passarà massa temps i ens trobarem amb un impacte que pot bloquejar i col·lapsar el sistema sanitari». Per això, es va mostrar partidari d’exportar a la resta d’Espanya les mesures que s’han pres a Catalunya.