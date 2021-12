Les exportacions d’armes a l’Aràbia Saudita escalen fins a superar els 55 milions d’euros. En els primers sis mesos del 2021 Espanya va vendre a Riad armament el valor del qual supera tot el que s’ha venut el 2020. La major part d’aquest material exportat és munició d’artilleria i els seus components. La recuperació econòmica també arriba a la venda d’armes. Segons l’informe d’Exportacions espanyoles de material de defensa, elaborat per la Secretaria d’Estat de Comerç i al qual ha tingut accés El Periódico de España, del mateix grup editorial que Diari de Girona, el primer semestre del 2021 es va exportar armament per valor de 1.633,9 milions d’euros, un augment del 37,3% davant del registrat el primer semestre del 2020 (1.189,7 milions d’euros). En aquest augment destaca un capítol per la importància geopolítica: la venda d’armes a l’Aràbia Saudita. Segons el document oficial, en els sis primers mesos d’aquest any Riad va rebre armament espanyol per valor de 55,1 milions d’euros, quantitat de la qual el gruix -31,8 milions- és munició d’artilleria i els seus components (31.508 trets de 155 mm, 60.000 càrregues de projecció, 40.800 espoletes i 80.000 estopins).

Més armes que el 2020

La venda d’armes a l’Aràbia Saudita el primer semestre del 2021 supera així el conjunt de vendes que es van realitzar durant el 2020, que va ser un total de 48,3 milions. Les exportacions d’armament espanyol que s’han fet a l’Aràbia Saudita han estat sovint envoltades de polèmica per la possibilitat que es faci servir en conflictes com el del Iemen. De fet, des del Parlament Europeu es va demanar a començaments d’any la suspensió de l’exportació de material militar europeu a Riad. Aquesta decisió l’han adoptat alguns països com Alemanya, Dinamarca, Finlàndia i també Holanda. Tot i això, en la seva última compareixença al Congrés per donar compte de les exportacions d’armes, l’estiu passat, la Secretària d’Estat de Comerç, Xiana Méndez, assegura que no hi ha «indicis d’utilització» de material exportat per Espanya «fora del territori d’Aràbia Saudita», i per garantir-ho Espanya ha posat en marxa un sistema d’inspeccions in situ que han estat acceptades per Riad i que permetria que, en cas contrari, les exportacions poguessin «sospendre’s o revocar-se».

Components per a vaixells

A més de la munició d’artilleria, el 2021 s’han enviat a Riad components per a vaixells i aeronaus i s’han autoritzat exportacions per valor de 4,5 milions d’euros que corresponen a les categories de sistemes de direcció de tir, aeronaus i equips de formació d’imatge i de contramesura. Ni al material exportat ni al material autoritzat per a la seva exportació futura figuren bombes o míssils.

Repunt a principi d’any

El repunt registrat a la venda d’armes a l’Aràbia Saudita a la primera meitat d’aquest any supera també el conjunt d’exportacions del 2019 (35,4 milions d’euros), encara que queda per sota de les del 2018 i els cinc anys immediatament anteriors, perquè en aquests exercicis les xifres es van disparar en incloure l’exportació d’avions i vaixells. De fet, gràcies a aquests vehicles, Riad ha estat la principal destinació de les exportacions d’armes espanyoles a països no OTAN ni UE el 2017 (270 milions, que incloïen un avió de transport), 2015 (546 milions, amb dos avions de reabastament) en vol i un de transport) i 2014 (293 milions, inclòs un avió de reabastament en vol).

Recuperació de vendes

L’informe del primer semestre del 2021 mostra, més enllà de les xifres d’Aràbia Saudita, una recuperació de les vendes d’armament després que l’impacte de la pandèmia pel coronavirus del 2020 ocasionés una reculada d’exportacions de fins al 10,4% respecte a l’any precedent. Com sempre, el gruix de les operacions es va tancar amb els socis de la Unió Europea i de l’OTAN (el 69,6% del total). Els tres països que van rebre més armament espanyol els primers sis mesos d’aquest any van ser França (310,2 milions d’euros), el Regne Unit (285,6 milions) i Austràlia (269,9 milions, que s’expliquen per la compra de un vaixell de proveïment).

Aeronaus i vaixells de guerra

Per categories de productes, els principals capítols d’exportació han estat Aeronaus (916,7 milions d’euros, el 56,1% del total), vaixells de guerra (269,2 milions d’euros, 16,5%) i vehicles terrenys (180,2 milions d’euros, 11%). Enfront del repunt en les vendes de material de defensa, l’informe també constata l’enfonsament en les exportacions de material policial: en el període analitzat, allò exportat en aquesta categoria va sumar 98.257 euros, enfront dels 719.026 euros en el mateix període del 2020, una caiguda del 86,3%. Les destinacions de les exportacions aquest any han estat Albània (78.948 euros, el 80,3% del total), França (17.760 euros, 18,1%) i Bèlgica (1.549 euros, 1,6%).