El president rus, Vladímir Putin,no vol que les converses bilaterals que Rússia vol iniciar amb els EUA sobre la seguretat al continent europeu s’allarguin indefinidament. En la seva roda de premsa anual, el líder del Kremlin va mantenir ahir el to prebèl·lic de les seves últimes intervencions i va exigir rebre per part de Washington garanties immediates de seguretat. «¿Vostès m’exigeixen garanties a mi? Són vostès qui ens n’han de donar. I de manera immediata, no estancar les negociacions durant dècades», va advertir el màxim mandatari rus.

Després que Rússia fes públics dos esborranys de tractat en el qual s’estipulaven, entre altres demandes, retirar la promesa a Geòrgia i Ucraïna que en el futur serien membres de ple dret de l’OTAN i concedir a Moscou una mena de dret de veto en els desplegaments de tropes aliades que poguessin realitzar-se als països que van integrar en el passat el Pacte de Varsòvia, els EUA han respost afirmativament a la demanda d’iniciar converses a partir del «gener». Tot i això, la Casa Blanca ja ha donat a entendre que sota cap concepte negociaria ni pactaria res a l’esquena del seu aliat. El president rus va reiterar que el seu país no amenaça ningú i va justificar l’exigència d’un veto per escrit a l’ingrés de Kíev a l’aliança militar occidental. Malgrat tot, va donar la benvinguda a la disposició de Washington d’iniciar converses pròximament qualificant-ho com una reacció «positiva».«La pilota és al seu camp; ells ens han de respondre. Els nord-americans diuen que estan disposats a aquestes negociacions a principis d’any a Ginebra. Els representants de les dues parts ja han sigut designats. Espero que les coses avancin per aquest camí», va desitjar Putin, tot i que va recorsar amb ira com l’OTAN va «enganyar» Rússia amb les successives ampliacions des del final de la guerra freda del segle XX. I també va qualificar de «provocador» el comportament del Govern de Kíev.