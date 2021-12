L’any no acaba com el president dels Estats Units, Joe Biden, hagués volgut. La inflació galopant colpeja les butxaques i els ànims malgrat la bona situació d’una economia impulsada gràcies al pla d’1,9 bilions de dòlars d’ajuda implementat davant la pandèmia, amb perspectives i dades de creixement sense comparació en diverses dècades, l’índex d’atur en el 4,2% i la pobresa infantil reduïda en un 50%. Encara que el 72% de la població adulta estatunidenca està vacunada, el percentatge queda per darrere del d’altres països avançats i les injeccions de dosis de reforç no van al ritme desitjat, males notícies ara que la variant ómicron sacseja a una ciutadania, i uns recursos mèdics, exhaustos.

El cop més dur a la presidència de Biden, ja de seriós declivi de valoració en les enquestes des de la caòtica retirada de les tropes de l’Afganistan a l’estiu (té un índex d’aprovació de tan sols el 43,5%, segons la mitjana de Real Clear Politics), li ha arribat en l’última setmana i des del seu propi partit. Diumenge passat el senador de Virgínia Occidental Joe Manchin va anunciar en una intervenció a FoxNews que no donarà el seu vot a «Build Back Better», el mastodòntic pla de Biden d’inversions en atenció sanitària, cures infantils i iniciatives climàtiques. Fins i tot després de retallades i modificacions per a respondre a les demandes de Manchin que van rebaixar la quantia del pla des dels 3,5 bilions de dòlars en 10 anys que va aprovar la Cambra baixa fins als 1,75 bilions, el paquet hauria suposat la major transformació social dels EUA impulsada pel Govern federal en dècades. L’anunci de Manchin ha estat un fort cop a la Casa Blanca. El senador ha estat assenyalat pels seus interessos en la indústria de carbó i les grans donacions que rep dels sectors dels combustibles fòssils.