L’Audiència Provincial de Madrid ha absolt el còmic David Suárez, jutjat per un delicte d’odi per un comentari sexual a Twitter sobre dones amb síndrome de Down, en entendre que el tuit ha generat «dolor» i «dany gratuït» però no pot ser castigat com una infracció penal. La sentència, que es pot recórrer, argumenta que un delicte d’odi «requereix alguna cosa més que un sentiment de rebuig» , una incitació que no aprecia en el comentari publicat per Suárez el 2018.