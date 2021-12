Una menor de 14 anys va perdre la vida dijous quan, pel que sembla, va rebre de manera accidental una bala disparada per policies durant un dispositiu policial a una botiga de Los Angeles, en la qual va morir un presumpte atacant i una altra persona va resultar ferida, segons van informar les autoritats. El fet va passar a la botiga Burlington Coat Factory, a North Hollywood, fins on van arribar els oficials en resposta a una trucada d’alerta sobre un possible assalt amb una arma mortal i a avisos posteriors de trets a l’establiment. Els agents hi van trobar un individu que intentava assaltar una altra persona i van obrir foc contra l’atacant, que va morir in situ. Posteriorment, en una inspecció de la botiga, van trobar una jove de 14 anys que estava en un emprovador i va acabar rebent un projectil que va travessar la paret. La menor, la identitat de la qual no va ser revelada, també va morir. Una altra dona que es creu que era la víctima de l’assaltant va ser traslladada a un hospital amb lesions.