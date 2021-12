Les comunitats autònomes han notificat menys contagis per coronavirus aquest diumenge a causa d'aquest efecte dels dies festius de Nadal, quan es fan menys proves de detecció i hi ha retards en l'actualització de dades, encara que la xifra de positius continua sent elevada.

La sisena onada continua mantenint en suspens al país a punt de complir-se un any de l'inici de la vacunació contra el coronavirus a Espanya, una fita personalitzada a Araceli, de 96 anys i resident en un centre de majors. La vacuna ha salvat, segons els experts, unes 100.000 vides i ha evitat que els contagis no es tradueixin en hospitalitzacions i morts, però no ha impedit que hi hagi rècord de positius aquest Nadal després de l'arribada de la variant òmicron. Les comunitats autònomes que han actualitzat les seves dades aquest diumenge mostren un descens de contagis respecte a dies anteriors, encara que les xifres globals són encara elevades. Descens notori a Madrid El descens ha estat especialment notori a Madrid, que ha comunicat aquest diumenge 5.626 contagis enfront dels 20.371 del divendres (el dissabte, dia de Nadal, no es van oferir dades) i nou morts en hospitals (dos menys que el divendres). Els ingressos hospitalaris han augmentat respecte al divendres en passar de 844 a 1.042 en planta, mentre que en les unitats de vigilància intensiva els pacients han pujat de 174 a 191. Catalunya ha registrat 19 morts i un total de 8.502 nous casos confirmats de covid en les últimes 24 hores, pràcticament la meitat dels notificats 24 hores abans (17.051), però la incidència acumulada a 14 dies se situa en els 1.237 casos, un 155 més. La pressió hospitalària segueix en augment en aquesta comunitat autònoma, amb 1.389 hospitalitzats amb covid aquest diumenge, 45 més que el dissabte, dels quals 381 (cinc més) estan greus en l'UCI. Catalunya és la comunitat que ha aplicat mesures més contundents per a tractar d'atallar els contagis aquest Nadal, com el toc de queda o el tancament de discoteques, encara que les entitats representatives del sector de l'oci nocturn presentaran el dilluns un recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en contra d'aquestes decisions. Navarra notifica la meitat de casos A Navarra, els casos de covid-19 detectats aquest dissabte van baixar gairebé a la meitat, en comptabilitzar-se 1.196 positius, i romanen 142 persones ingressades als hospitals, 28 d'elles en intensius. Cantàbria ha registrat per segon dia consecutiu un descens de contagis, amb 455 nous positius en 24 hores, 177 menys que el recompte anterior, encara que la incidència a 14 dies continua pujant i està ja molt per sobre de 900 casos per cada cent mil habitants (931) i els hospitalitzats s'han incrementat en 10, fins als 110. Per la seva part, Galícia ha reportat 2.770 nous casos confirmats per proves diagnòstiques en una jornada, 249 menys, i compta amb 219 pacients de covid-19 en habitacions aïllades (dos menys), si bé augmenta en cinc el nombre de pacients en estat greu ingressats en unitats de vigilància intensiva, amb 55 en total. Balears ha diagnosticat 1.036 nous casos de covid-19 en les últimes 24 hores enfront dels 1.159 del dia previ, i un mort, mentre que 56 pacients de covid-19 romanen ingressats en vigilància intensiva, amb el que l'ocupació d'UCI se situa en el 16,42% i es manté en risc alt. També ha registrat menys contagis La Rioja, amb un total de 4.274 nous positius, 152 menys que el dia anterior, encara que es tracta d'una de les xifres més altes de la pandèmia en aquesta comunitat, que va superar els 4.000 casos actius el passat dia 22.