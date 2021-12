L’home detingut dissabte després d’haver-se infiltrat amb una ballesta al recinte del castell de Windsor, residència d’Isabel II a l’oest de Londres, va dir en un vídeo que volia «assassinar la reina», segons ha publicat el tabloide britànic The Sun.

L’home de 19 anys viu a Southampton, al sud d’Anglaterra, i va ser detingut dissabte després que s’activessin les alarmes del recinte.

Isabel II, de 95 anys, passava les festes de Nadal al castell de Windsor, als afores de Londres, que és ara la seva residència principal. Diumenge, la policia va indicar que l’home havia sigut internat en un centre psiquiàtric.

Imatges Snapchat

El diari The Sun va publicar imatges d’un vídeo presumptament divulgat al compte de Snapchat del sospitós minuts abans que s’introduís al recinte.

Al vídeo, es veu l’individu amb una ballesta i vestit amb un suèter negre amb caputxa. Darrere d’una màscara blanca se’l sent dir: «Sento el que he fet i el que faré. Intentaré assassinar la reina Isabel».

Amb aparents referències a la saga de La guerra de les galàxies, es presenta com un indi sikh i diu que busca «venjança» per una matança comesa el 1919 per les tropes britàniques contra manifestants a l’Índia. Tot i que no va confirmar l’autenticitat d’aquesta gravació, la policia londinenca va dir que «els investigadors estan avaluant el contingut d’un vídeo».

Els intents d’entrar a Windsor o al palau de Buckingham, la residència habitual de la reina, situada al cor de Londres, no són inusuals. El més espectacular va ocórrer el 1982, quan un home de 30 anys, Michael Fagan, va aconseguir entrar al dormitori de la Reina mentre estava al llit.