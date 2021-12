El Govern francès va anunciar aquest dilluns noves mesures per frenar la cinquena onada de covid, entre les quals destaquen la imposició del teletreball almenys tres dies a la setmana així com avançar la dosi de record de cinc a tres mesos després de les primeres dues injeccions. El primer ministre, Jean Castex, va realitzar aquests anuncis després de l'aprovació d'un projecte de llei en el Consell de Ministres que haurà de ser aprovat per l'Assemblea francesa al gener. Aquest text exclou mesures dràstiques, perquè de moment es mantindrà la tornada a l'escola el 3 de gener del 2022 i es descarta un toc de queda, tot i que sí que preveu la restricció de les concentracions públiques.